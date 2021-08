Meteo, doppia allerta in Cina: caldo intenso nelle prossime ore, domani il landfall del tifone Lupit

MeteoWeb

Allerta meteo in Cina per il tifone Lupit, che dovrebbe generare piogge torrenziali e venti forti nelle aree meridionali del Paese.

Secondo l’ultimo aggiornamento del centro meteorologico nazionale l’occhio di Lupit si trovava in mare a circa 330 km a sud-ovest del confine delle province del Fujian e del Guangdong. Il tifone, che si muove in direzione nord-est a una velocità di 10 km all’ora, dovrebbe effettuare il landfall domani, nell’area costiera tra Lufeng nel Guangdong, e Jinjiang nel Fujian.

Diverse aree del Guangdong, del Fujian e di Taiwan dovrebbero registrare forti piogge che raggiungeranno i 160 mm dal pomeriggio di oggi fino a quello di domani.

In alcune parti del Paese è stata invece diramata un’allerta meteo per le alte temperature: secondo il centro meteorologico nazionale, durante le ore diurne di oggi, parti dello Xinjiang, Sichuan, Chongqing, Hubei, Guizhou, Hunan, Jiangxi, Guangxi e Guangdong dovrebbero raggiungere temperature di oltre +35°C. In alcune di queste regioni si dovrebbero toccare picchi fino a +37/+39°C, mentre alcune aree dello Xinjiang potrebbero affrontare temperature di oltre +40°C.