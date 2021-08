Meteo, caldo eccezionale in Spagna: +47°C in Andalusia, +43°C a Madrid e Siviglia

MeteoWeb

Oggi l’Andalusia, nel sud della Spagna, ha toccato punte di +47°C, in aumento rispetto a ieri, a causa della feroce ondata di caldo in atto sul Paese. Temperature vicinissime o superiori ai record storici sono state registrate in diverse zone del Paese. Le massime più alte di oggi sono state toccate nelle province di Córdoba e Siviglia, in Andalusia. Registrati +47°C a Écija, +46°C a Córdoba, +45°C a Granada, Santa Elena, Arroyo del Ojanco, +44°C a Jerez de la Frontera, +43°C a Madrid e Siviglia.

Per domani, l’Agenzia Statale di Meteorologia (Aemet) prevede temperature solo lievemente inferiori a quelle di oggi.