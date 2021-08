Meteo: forti temporali pomeridiani tra Lazio e Abruzzo, strade allagate a Sora [FOTO]

MeteoWeb

Il promontorio caldo anticiclonico è stato costretto a un arretramento, nelle ultime ore, per via dell’incidere progressivo di una circolazione più fresca settentrionale verso il bacino centrale del Mediterraneo. Si è così compiuto un moderato calo della pressione a tutte le quote, con infiltrazioni di aria fresca nordoccidentale in grado di portare un clima più mite e di accendere, localmente, anche una certa instabilità.

Temporali sono stati segnalati nelle scorse ore in alcune regioni del Centro, soprattutto tra Lazio centro-orientale, Abruzzo interno e parte del Molise. Piogge di forte intensità si sono registrate soprattutto lungo la dorsale simbruino-enrica, al confine tra Lazio e Abruzzo, con allagamenti a Sora, nel frusinate.

Temporali pomeridiani localmente forti sono stati segnalati a Nord-Est di Roma tra i Monti Lucretili e Simbruini, così come precipitazioni intense a Nerola (RM).

