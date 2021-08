Meteo, le temperature massime di oggi: +34°C a Bisignano e Bronte, +30°C a Palermo, Como e Trento

MeteoWeb

In questa fase di metà settimana la circolazione sull’Italia e sul Mediterraneo centrale si è orientata in prevalenza dai quadranti occidentali con condizioni bariche ibride, quindi senza particolari promontori anticicloni né azioni depressionarie degne di nota. Per questo motivo oggi è stato registrato bel tempo prevalente con clima estivo piacevole.

Di seguito, le temperature massime registrate oggi, 19 agosto 2021, in alcune località italiane: