Meteo, le temperature minime di oggi: +26°C a Tropea, Barcellona Pozzo di Gotto e Lampedusa, +12°C a Siena

Dopo la tregua più fresca in atto in queste ore e che proseguirà ancora per qualche giorno, dal fine settimana, dai settori occidentali, tornerà a crescere un campo anticiclonico che porterà di nuovo un’ampia stabilità su buona parte del Paese.

Di seguito le temperature minime registrate oggi, 19 Agosto 2021, in alcune località italiane: