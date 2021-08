Meteo, irruzione dell’inverno nel cuore dell’estate nei Pirenei: nevica sopra i 2500 metri, non succedeva dal 2017 [FOTO e VIDEO]

MeteoWeb

Irruzione a sorpresa dell’inverno nel cuore dell’estate nei Pirenei: la scorsa notte ha nevicato sopra i 2500 metri. Bisogna risalire all’estate 2017 per trovare la neve in questo periodo dell’anno a questa quota in questo massiccio, secondo Météo Pyrénées.

L’associazione ha segnalato che questa notte il manto bianco è ricomparso in montagna sopra i 2500 metri di quota sui Pirenei e sulle Alpi, pubblicando un video (di seguito) che mostra la nevicata a Pas de la Casa (Pirenei-Andorra), a 2513 metri di altezza.

Questa mattina anche il Pic du Midi e il Puigmal sono imbiancati.