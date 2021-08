Meteo, inizia l’ondata di caldo del millennio: +42°C in Sicilia, Calabria e Puglia, domani sarà un inferno. Allarme incendi

MeteoWeb

E’ iniziata la fase clou dell’ondata di caldo più intensa del millennio sull’Italia: tra oggi e il weekend le temperature raggiungeranno i valori più alti mai raggiunti da quando esistono i rilevamenti meteorologici, al punto da far vacillare il record di caldo nazionale e continentale. Oggi la Regione più calda è la Sicilia, dove molte località hanno superato il muro dei quaranta gradi centigradi, ma anche in Puglia e Calabria, come sull’isola siciliana, si raggiungono picchi di +42°C nel primo pomeriggio. Temperature massime ancora parziali, che potrebbero essere ulteriormente ritoccate nel corso del pomeriggio:

Sicilia : +42°C a Siracusa e Lentini, +41°C a Caltagirone, Agira, Nicosia, Aidone, Sclafani Bagni, Bronte e Randazzo, +40°C a Caltanissetta, Modica, Mussomeli e Aragona, +39°C a Catania, Trapani, Augusta e Corleone

Le temperature hanno raggiunto i +40°C anche in varie località delle zone interne della Sardegna: si tratta di Bonorva, Samugheo, Asuni, Barumini, Villa Verde. Molto caldo anche nelle zone interne dell’Appennino e del Centro Italia con +38°C a Matera, +36°C a Campobasso, +35°C a Firenze, Perugia, Siena, Frosinone, Jesi, Gualdo Tadino e Sora.

Domani, Martedì 10 Agosto, raggiungeremo il picco del caldo al Sud, e soprattutto in Sardegna e Sicilia lambite da un’isoterma di +30°C ad 850hPa (circa 1.500 metri di altitudine) mai vista prima a queste latitudini, e proveniente direttamente dall’entroterra magrebino, dal cuore del Sahara. Le temperature al suolo, quindi, supereranno abbondantemente i +46°C nelle zone interne di Sardegna e Sicilia, avvicinandosi ai +45°C anche in Puglia e Calabria. Sarà una giornata di fuoco con l’incubo degli incendi che già da giorni stanno flagellando l’Italia meridionale e che con le condizioni di caldo estremo delle prossime ore non potranno che aggravarsi.

