Meteo Veneto: crescente instabilità, “non sono esclusi locali fenomeni intensi”

Dal pomeriggio/sera di oggi crescente instabilità con rovesci e temporali sparsi a partire dalle Dolomiti, in successiva estensione dalla sera dapprima su Prealpi e zone pedemontane, nel corso della notte/primo mattino di domani anche su parte della pianura dove potranno ripresentarsi anche nelle ore centrali di lunedì. Non esclusi locali fenomeni intensi (forti rovesci, forti raffiche di vento, locali grandinate).

Da domenica sera sul continente europeo si instaura una circolazione ciclonica, con impulsi di aria abbastanza fresca e a tratti relativamente instabile; le principali conseguenze per la nostra regione sono dapprima delle precipitazioni più probabili in montagna e poi un generale discreto calo delle temperature specie riguardo ai valori diurni, nel contesto di un tempo piuttosto variabile. Queste le previsioni Meteo ARPAV – Dipartimento per la Sicurezza del Territorio, del servizio meteorologico Veneto.

Pomeriggio/sera di Domenica 22

In pianura cielo in prevalenza poco nuvoloso, ma con qualche addensamento soprattutto sulle zone centro-settentrionali; in montagna cielo da irregolarmente nuvoloso a molto nuvoloso, per addensamenti a partire da ovest; probabili piogge a prevalente carattere di rovescio o temporale, dapprima sparse solo sulle zone montane e verso fine giornata localmente probabili anche sulla pianura settentrionale; temperature in aumento, specie riguardo alle massime sulle zone pianeggianti.

Lunedi 23

Cielo: Tempo variabile, con addensamenti nuvolosi alternati a spazi di sereno più ampi a fine giornata.

Precipitazioni: Alcune fasi di piogge sparse anche a carattere di rovescio o temporale.

Temperature: Minime in calo, salvo leggere controtendenze a sud; le massime diminuiranno, in modo localmente significativo.

Venti: In quota a tratti moderati e a tratti deboli, dapprima dai quadranti occidentali e poi da quelli settentrionali; nelle valli, prevalentemente deboli con direzione variabile; in pianura generalmente dai quadranti nord-orientali, sulla costa perlopiù moderati ma con qualche fase di rinforzo al mattino, sull’entroterra centro-meridionale a tratti deboli e a tratti moderati, altrove deboli.

Mare: In prevalenza mosso, con moto ondoso culminante in mattinata e per il resto meno significativo.

Martedi 24

Cielo: In pianura, prevarrà un cielo poco nuvoloso; in montagna tempo variabile, con spazi di sereno alternati ad addensamenti nuvolosi più significativi nella seconda parte della giornata.

Precipitazioni: Probabili alcune piogge anche a carattere di rovescio o temporale, più che altro sulle zone montane e pedemontane da metà giornata.

Temperature: Per le minime prevarrà una diminuzione, a parte leggere controtendenze sulle zone costiere; le massime in montagna caleranno un po’, sulla bassa pianura aumenteranno un po’ e altrove saranno pressochè stazionarie.

Venti: In prevalenza, dai quadranti orientali; sulle zone montane perlopiù deboli, salvo occasionali moderati rinforzi; in pianura prevalentemente moderati, ma con varie fasi di debole intensità più frequenti sulle zone interne e dei rinforzi alla sera sulla costa.

Mare: In prevalenza mosso, con moto ondoso culminante alla sera e per il resto meno significativo.

Mercoledi 25

In pianura, prevarrà un cielo poco nuvoloso salvo addensamenti sparsi sulla fascia pedemontana dal pomeriggio; in montagna variabilità, con spazi di sereno anche ampi ma alternati ad addensamenti sparsi dalle ore centrali; si potrà verificare qualche precipitazione sulle zone montane ed occasionalmente su quelle pedemontane, perlopiù a carattere di rovescio o temporale; le temperature minime subiranno contenute variazioni di carattere locale; le temperature massime diminuiranno, salvo leggere controtendenze in quota.

Giovedi 26

Variabilità, con spazi di sereno anche ampi specie fino al mattino, nubi più presenti dal pomeriggio in montagna e alla sera anche sulla pianura nord-orientale; crescente probabilità di precipitazioni, con rovesci e temporali, soprattutto a nord-est; per le temperature minime prevarrà un calo, a parte leggere controtendenze sulle zone costiere; le temperature massime a nord-est non varieranno molto, altrove subiranno un moderato aumento. Previsore: AB