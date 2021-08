Meteo Veneto: “Pressione di nuovo in aumento, le temperature aumenteranno da giovedì”

MeteoWeb

“Pressione in nuovo aumento con tempo in prevalenza stabile, fresco e asciutto nella giornata di mercoledì per la permanenza di correnti dai quadranti orientali. In seguito la pressione tenderà a salire con temperature che tenderanno ad aumentare progressivamente a partire da giovedì. Venerdì l’infiltrazione in quota di aria più fredda sulle Dolomiti, associata ad un nucleo depressionario in passaggio sul nord Europa, determinerà condizioni di variabilità/instabilità sui settori montani più settentrionali. Sabato e domenica tempo stabile con temperature in aumento”. Queste le previsioni meteo ARPAV – Dipartimento per la Sicurezza del Territorio del Veneto.

Pomeriggio/sera di Mercoledi 18

In pianura cielo sereno, in montagna nuvolosità irregolare ma generalmente senza precipitazioni associate. Temperature massime in lieve calo. Venti in pianura in prevalenza dai quadranti orientali da moderati a deboli. In quota deboli nord-occidentali, a tratti moderati sulle cime più alte. Mare inizialmente mosso, poi poco mosso.

Giovedi 19

Cielo: In pianura sereno o poco nuvoloso salvo possibili annuvolamenti sulle zone interne al mattino, sulle zone montane da sereno o poco nuvoloso a parzialmente nuvoloso per annuvolamenti irregolari alternati a schiarite.

Precipitazioni: In prevalenza assenti.

Temperature: Minime senza variazioni di rilievo, massime in ripresa.

Venti: In pianura in prevalenza dai quadranti orientali deboli, a tratti moderati al mattino sulla costa. In quota deboli/moderati occidentali al mattino, da nord-ovest al pomeriggio.

Mare: Da poco mosso a quasi calmo.

Venerdi 20

Cielo: In pianura tempo stabile e in prevalenza soleggiato, salvo qualche annuvolamento al mattino. Sulle zone montane moderata variabilità con annuvolamenti irregolari alternati a schiarite.

Precipitazioni: Da metà mattina probabilità in aumento di locali rovesci e temporali sui settori dolomitici e prealpini centro-orientali (probabilità medio-bassa 25-50%).

Temperature: Minime stazionarie o in aumento, massime in ulteriore lieve aumento.

Venti: In pianura dai quadranti orientali deboli, a tratti moderati sulla costa. In quota deboli da sud-ovest.

Mare: Quasi calmo.

Sabato 21

Condizioni di tempo stabile e in prevalenza soleggiato, salvo possibile sviluppo di locali modesti annuvolamenti cumuliformi sui rilievi durante le ore centrali. Temperature minime senza notevoli variazioni, massime in ulteriore aumento. Venti a regime di brezza sulla costa, deboli nord-occidentali in quota.

Domenica 22

Tempo ancora stabile e in prevalenza soleggiato. Temperature minime stazionarie in pianura, in aumento in montagna; massime in ulteriore aumento. Venti a regime di brezza sulla costa, deboli nord-occidentali in quota. Previsore: R.R.