Meteo Veneto: “temporanea fase instabile con dei temporali soprattutto alla fine di lunedì”

“Nel pomeriggio/sera di lunedì 16 instabilità con rovesci e temporali, in spostamento veloce sulla regione, a partire dalle zone montane. Fase più intensa nel tardo pomeriggio/sera. Fenomeni più probabili e diffusi sulle zone centro settentrionali, più locali e con minor probabilità verso sud. Saranno probabili temporali anche intensi (forti rovesci, forti grandinate, forti raffiche di vento).

Evoluzione generale: Una circolazione ciclonica d’aria fresca arriva e si afferma sull’Europa centro-settentrionale, inducendo sulla nostra regione una temporanea fase instabile con dei temporali soprattutto alla fine di lunedì, seguita da un calo termico; nelle giornate successive la circolazione tenderà a farsi debolmente anticiclonica e favorirà di nuovo il prevalere del cielo sereno, specie sulle zone pianeggianti”. Queste le previsioni meteo ARPAV – Dipartimento per la Sicurezza del Territorio per il Veneto.

Pomeriggio/sera di Lunedi 16

In montagna tempo da variabile ad instabile, con spazi di sereno alternati a crescente nuvolosità; in pianura cielo da poco a irregolarmente nuvoloso, con iniziali ampi spazi di sereno seguiti da nubi più insistenti su quella centro-settentrionale; rovesci e temporali da sparsi a temporaneamente diffusi dapprima sulle zone montane e poi su quelle pianeggianti, più radi e tardivi a sud; rispetto a domenica temperature massime più basse in misura più significativa sulle zone montane, minime generalmente in calo e raggiunte a tarda sera.

Martedi 17

Cielo: Prevarrà un cielo poco nuvoloso, con ampi spazi di sereno e qualche temporaneo addensamento.

Precipitazioni: Generalmente assenti, salvo al più qualche occasionale piovasco.

Temperature: In calo, specie riguardo alle massime in pianura.

Venti: In quota, da moderati a deboli nord-occidentali; sulle zone costiere, in prevalenza moderati da nord-est salvo temporanee attenuazioni; altrove, moderati da nord-est a metà giornata e per il resto deboli, dapprima con direzione variabile e poi con prevalenza dai quadranti nord-orientali.

Mare: Da mosso a poco mosso.

Mercoledi 18

Cielo: In pianura cielo sereno o a tratti poco nuvoloso, in montagna leggera variabilità con spazi di sereno alternati a crescenti nubi sparse.

Precipitazioni: Assenti, salvo al più occasionali piovaschi dal pomeriggio in montagna.

Temperature: Contenute variazioni di carattere locale rispetto a martedì.

Venti: In quota, da moderati a deboli nord-occidentali; altrove da moderati a deboli, in prevalenza dai quadranti nord-orientali, con attenuazioni più significative nelle valli e sulle zone centro-settentrionali dell’entroterra pianeggiante.

Mare: Inizialmente da mosso a poco mosso, poi da poco mosso a quasi calmo.

Giovedi 19

In pianura cielo da poco a parzialmente nuvoloso con ampi spazi di sereno, in montagna un po’ di variabilità con spazi di sereno alternati a nubi sparse; precipitazioni assenti, salvo occasionali piovaschi o brevi rovesci in montagna dal pomeriggio; le temperature non varieranno molto rispetto a mercoledì, anche se in pianura prevarrà un po’ di aumento riguardo alle massime.

Venerdi 20

Prevarrà un cielo poco nuvoloso, con significativi spazi di sereno ma anche qualche addensamento in montagna, ove dal pomeriggio saranno probabili alcune piogge anche a carattere di rovescio o temporale; le temperature minime non varieranno molto, le massime subiranno un contenuto aumento. Previsore: AB