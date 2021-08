Morto infermiere 49enne a Messina: in gravi condizioni pochi giorni dopo il vaccino

MeteoWeb

E’ morto ieri notte, nel Reparto di Terapia intensiva dell’ospedale “Papardo” di Messina, Antonino Mondo, 49enne: senza patologie pregresse, l’uomo era ricoverato dalla fine del mese scorso in gravi condizioni dopo aver lamentato sintomi a pochi giorni di distanza dal vaccino Pfizer.

Dopo la somministrazione della seconda dose del siero, l’uomo ha cominciato ad avvertire fortissimi dolori alle gambe e, successivamente, in altre parti del corpo. Le sue condizioni di salute si sono sempre più aggravate, ed è stato quindi trasferito d’urgenza nel reparto di Terapia intensiva dell’ospedale “Papardo”, dove si sono registrati anche problemi respiratori. Il quadro clinico è stato aggravato anche da un versamento pleurico.

Nella notte l’ennesima crisi che l’organismo dell’infermiere non ha superato.

Lo scorso 6 agosto, sempre a Messina, a perdere la vita era stato un altro infermiere, Giacomo Venuto, amico e collega di Mondo, e anche aveva ricevuto la seconda dose di vaccino.

Saranno ora gli accertamenti a chiarire le cause dei decessi e verificare un eventuale collegamento tra i decessi e la vaccinazione.