Mozzarelle contaminate da ossido di etilene: scatta il richiamo del Ministero della Salute

Il Ministero della Salute ha pubblicato un avviso di richiamo per mozzarelle denominate VEGAN MOZARELLI (Prodotto vegetale a base di olio di colza e farina di mandorle), a marchio Vemondo, venduto nei supermercati Lidl Italia s.r.l..

I lotti richiamati sono tutti quelli con scadenza 24/08/2021, 26/08/2021, 27/08/2021, venduti in unità di peso da 100 grammi. Il motivo del richiamo è indicato in “Valore di ETO (espresso come somma di ossido di etilene e 2-cloroetanolo: 11,0 mg/kg) superiore all’LMR nell’ingrediente farina di semi di carrube. Quantità riscontrate nell’ingrediente: Ossido di etilene <0,005 mg/kg; 2-cloroetanolo: 20,1 mg/kg”.

Nelle avvertenze del modulo di richiamo si legge: “Si rassicurano i Clienti che la disposizione di richiamo è stata posta in essere a titolo puramente precauzionale poiché, sulla base della valutazione del rischio effettuata considerando i valori di 2-cloroetanolo e ossido di etilene rilevati, il prodotto non è pericoloso per la salute, neanche in caso di consumo continuativo. Si invitano i consumatori che avessero acquistato il prodotto a non consumarlo e a riportarlo al punto vendita per il rimborso, anche senza presentazione dello scontrino“.