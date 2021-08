Muore di Covid a 72 anni, vaccinato con due dosi e senza patologie: shock a Cava de’ Tirreni

MeteoWeb

Cava de’ Tirreni è scioccata per quanto accaduto ad un cittadino molto noto. Si tratta dell’imprenditore Luciano Vatore, morto di Covid nonostante si fosse sottoposto ad entrambe le dosi di vaccino e non avesse patologie. Vatore, 73 anni, era un imprenditore che aveva contribuito a dare impulso e sviluppo al tessuto economico e all’intrattenimento della città grazie, anche grazie alla collaborazione con il regista Pasquale Falcone, amico e collega.

Come si legge si positanonews, Il decesso, sopraggiunto dopo una forte e improvvisa crisi respiratoria, è arrivato inaspettatamente. Lui stesso era convinto che ce l’avrebbe fatta. Nonostante in passato abbia avuto problemi di natura cardiologica, Luciano Vatore, era in buono stato di salute e si era sottoposto al doppio ciclo di vaccinazione anti-Covid, così come previsto dalle vigenti linee guida in materia di contenimento del contagio. Ma a quanto pare l’immunizzazione completa non è bastata.