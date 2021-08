Quando la neve è caduta nel posto più caldo della Terra

MeteoWeb

La Valle della Morte, nel sud della California, è considerata come il posto più caldo della Terra. Ha raggiunto la temperatura di +54,4°C 3 volte nella storia delle registrazioni, è più asciutta del Sahara e una volta ha anche ricevuto quasi 1,3cm di neve. Non è stata l’unica occasione nella storia in cui la neve è stata documentata in quest’area, con quantità minime registrate in altre 5 occasioni, ma la giornata senza precedenti del 1922 è stata l’unica volta in cui si è accumulata una quantità misurabile di neve.

Secondo i dati della National Oceanic Atmospheric Administration (NOAA), la neve nella Valle della Morte è stata osservata presso una stazione meteorologica situata a Greenland Ranch il 29 gennaio 1922, quando sono stati registrati 1,27cm di neve. Un’area di bassa pressione si era spostata sulla California settentrionale il 30 gennaio mentre una stazione meteorologica a Goldfield, in Nevada, ha registrato neve alle 12:30 del 29 gennaio.

Le temperature in questo periodo di tempo nella Valle della Morte erano sopra lo zero. La minima mattutina del 29 gennaio era di +2,2°C e la massima pomeridiana di +18,3°C, secondo le registrazioni. Di conseguenza, anche se non si hanno informazioni specifiche sull’orario in cui si è verificata la nevicata, con ogni probabilità la neve è caduta al primo mattino del 29 gennaio, anche se le temperature non sono mai scese sotto lo zero.

Temperature sotto lo zero sono state registrate in numerose occasioni nel parco nazionale, inclusa la minima più bassa di tutti i tempi di -9,4°C registrata l’8 gennaio 1913. Inoltre, questo è stato lo stesso anno in cui i termometri hanno raggiunto la temperatura massima di tutti i tempi di +56,7°C 6 mesi dopo, a luglio. Nessun altro giorno nella storia registrata ha visto una temperatura così alta.

Nel gennaio 1922, anche le aree circostanti fuori dalla Valle della Morte hanno riportato rare nevicate, così come raccontato dai giornali Inyo Independent e Goldfield Daily Tribune. Entrambi i giornali hanno riportato che sono caduti 10cm a Goldfield e 30cm a Las Vegas a causa dello stesso sistema meteorologico. La pubblicazione “A Century of Weather in Death Valley, CA” di Chris Stachelski, meteorologo della NOAA, riporta notizie di neve dal vicino Deserto del Mojave, cosa che secondo l’autore sostiene pienamente l’osservazione di accumuli di neve nella Valle della Morte.

L’influenza di La Niña

Come per molti altri eventi meteorologici nel Sud-Ovest degli USA, l’influenza di La Niña e gli eventi nevosi anomali nella Valle della Morte potrebbero essere collegati. Anche se la correlazione più forte tra gli episodi di La Niña e la Valle della Morte indica precipitazioni sotto la norma, una tendenza consolidata nel Sud-Ovest mostra una tendenza a nevicate a quote più basse durante gli inventi caratterizzati da La Niña. “La Niña del 1973-1974, sebbene forte, ha prodotto precipitazioni vicine alla norme per la stagione fredda. Questo è stato anche l’unico episodio La Niña in cui la neve è caduta nella Valle della Morte e solo una delle 4 stagioni invernali in cui sia mai caduta la neve qui. Tracce di neve sono cadute in due giorni quel mese, il 4 e il 5. C’è stata una tendenza nota nel Sud-Ovest degli USA per vedere la neve a quote più basse negli inverni caratterizzati da La Niña”, scrive Stachelski.

Altre occasioni di neve nella Valle della Morte

Come detto, la neve del 1922 non è stato l’unico caso nella Valle della Morte, ma solo la volta in cui è caduta una quantità misurabile di neve. Gli altri casi si sono verificati tutti durante il mese di gennaio, incluse due volte nel 1949, una nel 1962 e due nel 1974. Il meteo del gennaio 1949 è stato particolarmente noto per il freddo e la neve diffusi negli USA sudoccidentali. Quel freddo ha portato un totale di 0,7cm misurati tra 8 e 13 gennaio. Durante quel periodo, quantità minime di neve nella Valle della Morte sono state osservate in due giorni separati il 9 e 11 gennaio dalla stazione meteorologica a Furnace Creek Ranch.