Meteo, nevica in Sudafrica: la provincia del Capo occidentale si trasforma in un Paese delle meraviglie invernale – FOTO

Da venerdì 27 agosto, la neve ha raggiunto parti del Sudafrica, incantando i residenti. Le nevicate sono arrivate durante una stagione invernale particolarmente rigida. La dama bianca ha trasformato parti della provincia del Capo occidentale, la più colpita, in un Paese delle meraviglie invernale (vedi foto della gallery scorrevole in alto). In molti hanno approfittato dell’evento per raggiungere in auto le località e divertirsi partecipando a una battaglia di palle di neve o costruendo un pupazzo di neve.

Ceres, Rawsonville e Cape Farmlands hanno ricevuto consistenti quantità di neve. Le precipitazioni nevose hanno causato ritardi e chiusure di strade. Anche le aree meno elevate della provincia del Capo settentrionale hanno ricevuto una spolverata di neve.