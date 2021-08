No vax insegue e minaccia Bassetti: “ci ucciderete tutti con questi vaccini, ve la faremo pagare”

MeteoWeb

L’infettivologo del San Martino Matteo Bassetti è stato inseguito e minacciato ieri sera da un uomo di 46 anni.

L’uomo, denunciato dalla polizia per minacce gravi, lo ha incontrato per strada e ha iniziato a inseguirlo riprendendolo col telefonino, urlando: “Ci ucciderete tutti con questi vaccini e ve la faremo pagare“.

Bassetti si è allontanato e ha chiamato la polizia: gli agenti, insieme alla Digos, hanno identificato l’uomo e lo hanno denunciato.

“Continuo a ricevere minacce ogni giorno dai no-vax, ieri sera su una chat su Telegram mi hanno attaccato duramente e hanno fatto girare il mio cellulare. Sono stato riempito di messaggi, telefonate e insulti con minacce a me e alla mia famiglia. C’è un clima insostenibile e serve una presa di posizione forte della magistratura per perseguire questi reati perché non è possibile che serva una denuncia al singolo. Qui c’è un movimento organizzato che ha lo scopo di delinquere, vanno nelle piazze insultando me e altri colleghi. Non è possibile che mi debba guardare le spalle appena esco di casa per evitare che non accada nulla di violento,” ha affermato all’Adnkronos Salute Bassetti, direttore della clinica di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova. “Ma cosa pensano di ottenere minacciando chi come me oggi è in reparto? Che la gente non si vaccina? Noi abbiamo spiegato perché ci si deve vaccinare ma se non vogliono farla pretendono che il mondo li segua? La magistratura ci tuteli di più con strumenti differenti e la politica prenda posizioni chiare, se sta con il mondo della scienza ovvero con il vaccino o con il mondo dell’antiscienza e con i no-vax”.