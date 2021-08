Maltempo, nubifragi e forte vento nelle Marche: punte di 80mm, allagamenti e alberi caduti nell’Anconetano – VIDEO

MeteoWeb

Forti temporali hanno colpito oggi le Marche, scaricando notevoli quantitativi di pioggia. Si registrano 80mm a Fossombrone, 59mm a Cagli, 50mm a Polverigi, 43mm a Urbania, 36mm a Jesi, 35mm a Senigallia.

Il maltempo ha costretto i Vigili del Fuoco a compiere una settantina di interventi in provincia di Ancona per allagamenti, rami pericolanti e alberi caduti nelle strade. Il maltempo ha colpito soprattutto la zona di Offagna, Osimo e Numana, ma ci sono state diverse chiamate anche nella zona di Jesi e Santa Maria Nuova e Senigallia. Non si segnalano danni a persone. A Jesi, fa sapere il Comune, la Polizia locale e i tecnici stanno monitorando la situazione e “si raccomanda di prestare attenzione nei sottopassi e nelle strade di campagna. L’intensità della pioggia ha trasportato foglie e detriti nelle fogne che, benché periodicamente pulite da JesiServizi, in alcuni casi non riescono a raccogliere l’acqua piovana provocando locali piccoli allagamenti“.

Anche in Umbria si registrano allagamenti e alberi caduti a causa dei violenti nubifragi che si sono abbattuti in provincia di Perugia.

