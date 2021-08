Numerosi vasetti di prodotti sott’olio richiamati dai supermercati: l’avviso del Ministero della Salute [MARCHIO E LOTTO]

MeteoWeb

Il Ministero della Salute ha pubblicato un avviso di richiamo per il prodotto Peperoncino piccante ripieno con tonno e capperi 314 ML, marchio Le Conserve Toscane, a causa della presenza di allergeni non indicati in etichetta. Il lotto n°26032021 dei sott’oli prodotti da Lombardi Claudio srl contengono sedano e soia, sostanze allergizzanti non dichiarate. Chi avesse già acquistato non deve consumare in caso di allergia alle due sostanze indicate nell’avviso.