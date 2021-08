Nuova calamità in Turchia dopo gli incendi: alluvioni travolgono il Nord del Paese, almeno 5 morti a Kastamonu [FOTO]

MeteoWeb

Nuova emergenza in Turchia dopo gli incendi che hanno devastato intere regioni: almeno 5 persone sono morte nelle alluvioni che hanno colpito la provincia di Kastamonu, nel Nord del Paese.

“La ricerca di una persona scomparsa è ancora in corso,” ha precisato l’agenzia governativa per i disastri naturali.

Le inondazioni hanno interessato una vasta parte dell’area sul Mar Nero, causate da forti piogge nella notte di martedì. Dopo 24 ore il livello dell’acqua si è alzato tanto da trasformare le strade di molte città in fiumi, la cui furia ha spazzato via numerose auto.

“E’ un disastro che non si vedeva da 50 o 100 anni, forse. Abbiamo registrato precipitazioni record,” ha affermato il ministro dell’Agricoltura e delle Foreste, Bekir Pakdemirli.

Le forti precipitazioni hanno anche innescato diverse frane, una delle quali ha causato il crollo parziale di un ponte stradale: 8 persone sono state ricoverate in ospedale.