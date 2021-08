Nuovo successo per Ingenuity, completato l’11° volo su Marte: ha viaggiato per 380 metri ed ha raggiunto un nuovo aeroporto

MeteoWeb

Il drone-elicottero della NASA Ingenuity sta ancora andando forte: ha effettuato il suo 11° volo su Marte il 5 Agosto.

L’obiettivo principale della missione, che ha visto il piccolo elicottero viaggiare per 380 metri, era portare Ingenuity in una posizione prestabilita di cui l’elicottero farà ora la sua base per uno o più voli di ricognizione geologica di South Séítah, un’area di terreno accidentato nel Cratere Jezero.

Secondo il piano di volo, Ingenuity si è attivato intorno alle 12:30 ora locale su Marte (le 06:47 ora italiana di ieri), decollando 3 minuti dopo. Il volo aveva lo anche scopo fare raggiungere all’elicottero un’altitudine di 12 metri e una velocità di 18 km/h.

Il team della missione, che ha sede presso il Jet Propulsion Laboratory (JPL) della NASA in California, ha confermato in un tweet che il volo ha avuto successo ed è durato 130,9 secondi, ma non ha ancora fornito ulteriori dettagli.

Il volo di oggi fa parte di una campagna in corso in cui Ingenuity svolge il ruolo di esploratore, a vantaggio del suo compagno molto più grande, il rover Perseverance. Sebbene quest’ultimo trasporti attrezzature scientifiche molto più sofisticate di Ingenuity, non è altrettanto agile e chi decide la sua rotta deve monitorare da vicino il terreno che affronta.

Ingenuity è in grado di fornire proprio questo tipo di informazioni.

L’11° volo ha portato l’elicottero in un nuovo sito di atterraggio all’interno di una regione che gli scienziati hanno soprannominato South Séítah. L’area è caratterizzata da increspature sabbiose che potrebbero ostacolare il rover.

Per questo volo, Ingenuity ha ridotto al minimo il suo lavoro, anche se l’elicottero ha anche scattato alcune foto a colori e raccolto materiale per un’immagine stereo 3D della sua nuova base. La prossima escursione del piccolo elicottero dovrebbe essere un volo di ricognizione di South Séítah, e altri voli simili potrebbero seguire.