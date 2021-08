Oggi nuova passeggiata spaziale per gli astronauti della Stazione cinese Tiangong [FOTO]

MeteoWeb

Passeggiata spaziale oggi per gli astronauti cinesi, attuali “inquilini” della Stazione Tiangong: il loro compito era completare l’assemblaggio di un braccio articolato

La seconda passeggiata spaziale in due mesi, è stata trasmessa dalla TV statale.

I 3 taikonauti sono entrati nella Stazione a giugno, e vi rimarranno per un totale di 3 mesi, nella missione con equipaggio cinese più lunga fino ad oggi.

Oggi gli astronauti Nie Haisheng e Liu Boming sono usciti con successo dal modulo principale Tianhe per installare poggia-piedi e un banco di lavoro sul braccio robotico della Stazione, ha affermato la China Manned Space Agency in una nota.

Questa operazione fa parte dell’ambizioso programma spaziale cinese, che ha già fatto sbarcare sonde sulla Luna e su Marte.

Chiamata in cinese Tiangong, cioè “Palazzo celeste”, la Stazione, una volta completata, sarà di dimensioni simili all’ex stazione sovietica Mir, con una durata di almeno 10 anni.