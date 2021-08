Previsioni meteo, pesante ondata di maltempo tra 4 e 5 agosto: allarme fenomeni violenti con nubifragi, grandine di grossa dimensione e dissesti

MeteoWeb

Le previsioni meteo continuano a confermare il pesante peggioramento del tempo atteso verso metà settimana. Rispetto agli aggiornamenti ultimi, il tutto potrebbe posticiparsi di qualche ora con la parte più cruda del maltempo attesa nel pomeriggio-sera di mercoledì e fino al mattino di giovedì. Il nuovo attacco temporalesco, diretto principalmente verso il Nord Italia, sarebbe determinato da un affondo depressionario nord-atlantico più centrale sull’Europa, quindi con anse cicloniche affondanti fino al Mediterraneo centro-settentrionale, settore Golfo del Leone, Golfo ligure, Baleari.

Cavo instabile, quindi, decisamente più diretto verso il Mediterraneo settentrionale, con vorticità positive significative verso gran parte del Nord Italia. Stando alle ultime previsioni meteo, dalle ore centrali e pomeridiane di mercoledì, i fenomeni temporaleschi andrebbero intensificandosi ed estendendosi dalle aree alpine e prealpine fino alle medie e alte pianure piemontesi, lombarde e verso la Liguria, all’insegna di rovesci e temporali anche forti. Nella serata di mercoledì, temporali e nubifragi violenti interesserebbero la Lombardia settentrionale, il Trentino-Alto Adige, l’alto Veneto e verso l’alto Friuli. Ancora rovesci sulla Liguria, soprattutto centro-orientale, e qualcuno sulle pianure piemontesi, lombarde e localmente emiliane. Nella notte su giovedì 5, temporali forti fra la Liguria di levante e l’alta Toscana, altri forti fra la Lombardia centro-orientale, Trentino-Alto Adige, l’alto Veneto e il Friuli. Nubi e qualche rovescio o temporale anche sulla Sardegna meridionale e verso le regioni centrali, soprattutto Lazio, poi verso anche Abruzzo. Tuttavia, infiltrazioni di aria umida dai quadranti occidentali potrebbero penetrare fin verso le regioni centrali, magari fino anche alla Campania, verso giovedì, con aumento di nubi e anche qui con rischio di locali rovesci o di qualche isolato temporale. Nella mattinata di giovedì, ancora rovesci e temporali verso le regioni centro-orientali del Nord, sparsi al Centro, tra Toscana, Lazio, Umbria, Marche e nubi con addensamenti e locali rovesci o temporali anche verso la Campania, occasionalmente verso il Nord della Puglia. Meglio sul resto del Sud, e migliorerebbe via via sui settori centro-occidentali del Nord. Massima allerta sulle regioni settentrionali, soprattutto tra Piemonte nordorientale e alta Lombardia, per insistenza di fenomeni violenti per tutto il periodo computato, con accumuli di pioggia complessivi fino a 120/140 mm e rischio elevato di dissesti. Naturalmente, rischio di danni per forti nubifragi e grandinate con chicchi di grosse dimensioni, su tutte le aree colorate a scala di blu via via più intenso e verso il Lilla, nella cartina interna precipitazioni. Ulteriori dettagli sul maltempo atteso verso metà settimana, nei nostri quotidiani aggiornamenti.