Ospite con Green Pass entra in Rsa senza tampone e contagia anziani e un operatore. Il sindaco furioso: “Anche i vaccinati devono fare il test”

MeteoWeb

“Nella Residenza per anziani di Altino (Chieti) la situazione al momento è di 13 ospiti risultati positivi al Covid-19 su 51 accolti nella struttura più un operatore sanitario contagiato“. E’ quanto dichiarato a LaPresse dal primo cittadino di Altino, Vincenzo Muratelli. Come ha spiegato il sindaco i contagiati sono tutti vaccinati eccetto una persona guarita dal Covid. “Per due di loro sta per essere organizzato il trasporto all’ospedale di Vasto per l’immunizzazione – ha sottolineato Muratelli -. Una signora anziana, fragile, è ricoverata a Chieti“, gli altri sono in buona salute. Entro domani sarà emanata un’ordinanza per la limitazione degli ingressi alla struttura per anziani solo al personale.

“Ho sentito poco fa il dottore responsabile della struttura ospedaliera di Casoli e dell’Usca che mi ha rassicurato sulla condizione dei pazienti e mi ha riferito che la situazione in questo momento è sotto controllo – ha aggiunto Muratelli -. Anche l’altra volta era sotto controllo e poi abbiamo avuto 15 decessi. Ne abbiamo persi 15“. Il sindaco fa riferimento ai contagi nella stessa struttura che si sono verificati a fine febbraio, a seguito dei quali 15 persone sono morte per Covid.

“Bisogna sperare che con queste vaccinazioni gli effetti siano un po’ limitati – ha continuato il sindaco -. La proprietà mi riferisce questo: pare che il virus sia entrato attraverso un ospite, arrivato da un centro per anziani del Nord, una settimana fa, che dopo qualche giorno ha comunicato che in quel centro c’era un operatore positivo e che aveva avuto contatti con questa persona. Hanno fatto il tampone e l’hanno trovato positivo. Da lì è scattato il piano. L’uomo era munito di green pass e quindi non hanno fatto il tampone, secondo me sbagliando“, ha concluso Muratelli.

La vicenda accende un grosso faro su una falla del sistema Green Pass, perché quello di Altino è a tutti gli effetti un focolaio provocato dalla scelleratezza del lasciapassare verde: prima, infatti, a nessun sarebbe stato concesso di accedere ad una Rsa senza un tampone negativo. Ora questo non accade più, sebbene sia noto che un vaccinato può contagiarsi e contagiare come chiunque altro. Cosa che è purtroppo accaduta.