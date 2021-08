Pasta contaminata da ossido di etilene: scatta il richiamo a tappeto del Ministero della Salute [MARCHIO E LOTTI]

MeteoWeb

Il Ministero della Salute ha pubblicato in data odierna diversi avvisi di richiamo per alcune tipologie di pasta contaminate da ossido di etilene. La sostanza, pericolosa per la salute, ha portato nell’ultimo anno al richiamo di migliaia di prodotti di svariato tipo, come è possibile appurare consultando la sezione del nostro giornale dedicata ai richiami alimentari.

Anche in questo caso, la raccomandazione da parte del Ministero è di non consumare la pasta contaminata in caso di acquisto già avvenuto. Sarà sufficiente riportare le confezioni acquistate al punto vendita, per chiedere la sostituzione o il rimborso. Ecco l’elenco delle tipologie di pasta e dei lotti ritirati: