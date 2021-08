Pedro Obiang colpito da miocardite dopo il vaccino: il calciatore del Sassuolo non è “mai stato positivo al Covid”

MeteoWeb

Pedro Obiang, calciatore guineano del Sassuolo, è stato colpito da miocardite dopo il vaccino anti-Covid. Secondo quanto riporta “La Verità”, il 29enne era presente alla presentazione della squadra in piazza della Rosa a Sassuolo il 29 luglio. Poi, nonostante i tamponi negativi, è stato ricoverato per 7-10 giorni presso il policlinico di Modena. Inizialmente si pensava che fosse stato contagiato dal Coronavirus SARS-CoV-2 ma non era così.

Il 9 agosto, il Sassuolo ha diramato una nota ufficiale: “Comunichiamo che il giocatore Pedro Obiang si è recentemente sottoposto a controlli presso il policlinico universitario di Modena, ove si è evidenziato un focolaio broncopolmonare di natura virale. Al momento, a scopo prudenziale, si renderà necessaria un’astensione dall’attività sportiva, la cui durata sarà valutata nei prossimi tempi”. A seguito del comunicato, il giocatore ha pubblicato un ringraziamento su Twitter “per tutto l’amore ricevuto”. “Non è stato un periodo facile, ma mantengo la stessa illusione di quando ero bambino. Al momento sto bene, sono stato ben accudito da tutti i professionisti dell’ospedale di Modena dove mi hanno tenuto di buon umore”, ha scritto Obiang.

Un medico del policlinico modenese, che preferisce mantenere l’anonimato, ha dichiarato a “La Verità” che il centrocampista è stato ricoverato per circa dieci giorni nel nosocomio emiliano per miocardite, la cui eziologia “non è sicura, perché comunque aveva un focolaio broncopneumonico e ha fatto anche una terapia antibiotica”. “Non è facilmente documentabile” se sia stata la seconda dose di vaccino a scatenare il problema al cuore. “Non è che si fa un’indagine istologica e si capisce se è stato il siero. Ormai è stato dimesso. Stiamo parlando di uno che è stato in Africa, a casa sua, dove si è infettato e verosimilmente questa infezione ha causato la miocardite”, spiega il medico.

Che aggiunge che Obiang non è mai stato positivo ai tamponi effettuati: “No, non ha contratto il Coronavirus. Il tampone era negativo ed era vaccinato, ma non credo ci sia una correlazione diretta con questo. Comunque, adesso dovrà osservare un periodo di stop dall’attività agonistica di circa 6 mesi, poi servirà un’ulteriore valutazione”.