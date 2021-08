Piemonte, escursionisti bloccati dal maltempo sul lago Oseret: recuperarti dai vigili del fuoco

MeteoWeb

Alcuni temporali, nel pomeriggio di ieri, hanno interessato i settori alpini del Piemonte e anche alcuni settori pedemontani, portando ad un abbassamento delle temperature, che già oggi riprenderanno però a salire.

Ieri, intanto, il maltempo ha colto di sorpresa quattro escursionisti francesi, recuperati questa mattina all’alba dai vigili del fuoco, dopo una notte di ricerche, nei pressi del lago Oserot, a oltre 2 mila metri di quota in Valle Stura, nel Cuneese. Colti dal maltempo, avevano perso una tenda ed erano impauriti, ma in buona salute. Dal pomeriggio di ieri la zona è stata interessata da forti temporali, con pioggia mista a grandine. A dare l’allarme, poco dopo l’una, la telefonata ai carabinieri di una voce femminile francese che diceva soltanto “Oserot”, e poi la linea si era interrotta.

Chiesta all’operatore telefonico la posizione del ripetitore agganciato, i carabinieri hanno trasmesso i dati ai vigili del fuoco e sono scattate le operazioni di soccorso. Localizzata una zona di ricerca nei pressi del lago Oserot, in alta Valle stura, le squadre di terra Saf sono partite dagli impianti di risalita dell’Argentera in direzione del lago. Il ritrovamento dei quattro e’ avvenuto questa mattina, verso le 7, a un chilometro a valle del lago. Per i vigili del fuoco del Cuneese si tratta della seconda operazione di soccorso in montagna nel giro di poche ore. Nel tardo pomeriggio di ieri, infatt, altri due escursionisti, un uomo e una donna, sono stati recuperati dalla cresta Est del Monviso, impauriti e infreddoliti perché sorpresi in quota da pioggia e grandine, ma in buone condizioni di salute.