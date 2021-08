Maltempo in USA: piogge torrenziali in Arizona danno vita a una maestosa “cascata di cioccolato” a Grand Falls [VIDEO]

MeteoWeb

Forti piogge hanno inondato d’acqua Grand Falls, a nord-est di Flagstaff, in Arizona: le immagini girate il 29 luglio nell’area caratterizzata da un sistema di cascate naturali nel Painted Desert, nella Riserva Navajo, mostrano l’effetto di recenti precipitazioni torrenziali.

Le cascate di Grand Falls sono anche conosciute come “Cascate di Cioccolato”, per via del colore delle acque, estremamente fangose.

Con un salto di 56 metri, superano in altezza le cascate del Niagara, e sono le più alte dello Stato.

Un’allerta meteo era in vigore nella regione il 29 luglio: il National Weather Service aveva diramato un avviso per piogge intense.