Maltempo in Puglia: temporali con pioggia, fulmini e forte vento tra Barese e Tarantino – FOTO e VIDEO

Temporali stanno colpendo in questo momento il Barese e il Tarantino, dopo che in giornata le temperature massime in questa zona della Puglia sono state comprese tra +30°C e +37°C. I temporali stanno provocando fulmini, pioggia forte e raffiche di vento.

Le raffiche di vento hanno superato i 70km/h nell’area, abbattendo anche alcuni rami a Gioia del Colle (Bari), come dimostrano le foto della gallery scorrevole in alto e il video in fondo all’articolo. Registrate raffiche di 76km/h a Martina Franca, 71km/h a Noci, 67km/h a Castellana Grotte.