“Prenota il vaccino anti-Covid”: nel Doodle di oggi l’appello di Google alla prevenzione

“Fai il vaccino, indossa la mascherina, salva vite“: accompagnato da queste parole e dal termine di ricerca “Prenota il vaccino anti-Covid“, Google promuove con un Doodle le misure di prevenzione per contrastare la pandemia, precisando: “Poiché il COVID-19 continua ad avere un impatto sulle comunità di tutto il mondo, aiuta a fermare la diffusione trovando un centro di vaccinazione locale e seguendo questi passaggi per la prevenzione“.

In base all’ultimo report del commissario straordinario per l’emergenza sanitaria, aggiornato alle ore 06:09 di oggi, sono 69.663.243 le dosi di vaccino somministrate in Italia, il 96,9% del totale di quelle consegnate, pari finora a 71.894.468 (in dettaglio 49.632.900 Pfizer/BioNTech, 8.286.648 Moderna, 11.965.328 Vaxzevria-AstraZeneca e 2.009.592 Janssen). Le persone che hanno completato il ciclo vaccinale sono 33.183.256, il 61,44% della popolazione over 12.