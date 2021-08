Previsioni meteo: anticiclone nordafricano di nuovo alla ribalta nella seconda decade di agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo ultime, sulla base dei dati modellistici, propongono una nuova e ancora una volta duratura azione subtropicale su gran parte dell’Europa centro-meridionale e, di più, sul bacino del Mediterraneo. Si sono proposti, in questi giorni, tentativi da parte del flusso più mite atlantico, di conquistare spazi verso il nostro bacino, ma senza molto successo. A parte qualche giorno di mitezza, come in questi ultimi due, il prossimo periodo, probabilmente tutta la seconda decade di agosto, potrebbe nuovamente essere contrassegnato dall’onda stabilizzante e super-calda nordafricana.

Prospettive, quindi, di bel tempo e sole a oltranza, con stabilità via via più diffusa anche sui settori alpini nel corso della prossima settimana ma, soprattutto, di temperature nuovamente in significativa lievitazione. Si inizierà domenica, con valori che torneranno sui +40°C e oltre sulle regioni meridionali ma, per la prima parte della prossima settimana, ci sarà un continuo crescendo termico con valori che torneranno davvero infuocati. A essere colpite di più saranno le isole maggiori dove potranno tornare valori fino a +45°C in pianura e sui +39/+40/fino a +41/+42°C al Sud; verso metà settimana possibili +40°C anche sulle regioni tirreniche centrali. A seguire, previsioni meteo sempre per caldo verso il Ferragosto, probabilmente con qualche grado in meno rispetto ai valori infuocati dei giorni precedenti, ma caldo piuttosto omogeneo da Nord a Sud, con punte sui +38/+39°C diffusi un po’ ovunque, +37/+38° anche sulle pianure centro-orientali del Nord. Anche per alcuni giorni dopo Ferragosto, le previsioni meteo indicano ancora valori sopra la media, magari leggermente in meno rispetto alla fase precedente. La redazione di MeteoWeb continuerà a monitorare l’ennesima e, si spera, ultima onda calda della stagione, attraverso quotidiani aggiornamenti.