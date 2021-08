Previsioni Meteo: anticiclone nordafricano ancora padrone assoluto della scena, tanto sole e gran caldo anche oggi

MeteoWeb

Come da previsioni meteo, l’anticiclone nordafricano continua a essere padrone assoluto della scena barica sul Mediterraneo, soprattutto centro-occidentale, ma anche diffusamente verso il Centro Europa e le aree balcaniche danubiane. I massimi di pressione sono attualmente collocati tra il territorio algerino-tunisino e il Mediterraneo centro-occidentale, specie tra le nostre due isole maggiori e le aree tirreniche. Rispetto agli ultimi due giorni, la lingua di fuoco al suo interno è leggermente arretrata al punto da permettere la perdita di qualche grado rispetto ai valori record registrati appena ieri sulla Sicilia con la colonnina di mercurio che si è spinta fino al valore mai raggiunto in Italia e in Europa di +48,8°C nel siracusano.

Dunque, possibile qualche grado in meno, ma sempre in un contesto infuocato, con valori che comunque rimarranno spesso oltre +40°C, fino a +42/+43°C sulle due isole maggiori, magari anche qualche valore estremo verso i +44°C. Le punte massime, secondo le previsioni meteo, potranno essere inferiori sulle aree peninsulari, mediamente verso i +38/+ 39°C o punte estreme verso i +40°C, ma questi valori potranno essere abbastanza estesi, fino al Lazio e alla Toscana. Sulle pianure interne del medio-alto Adriatico e su quelle del Nord, mediamente si andrà dai +32/+33°C, fino a +35/+36°C, occasionalmente qualche valore sui +37°C. Sotto l’aspetto dei fenomeni, le previsioni meteo computano un tempo in prevalenza asciutto e soleggiato ovunque, salvo nubi irregolari sulla Sardegna, ma mediamente innocue o con qualche scroscio di pioggia isolato, e addensamenti sui rilievi altoatesini, qui con qualche possibile temporale più organizzato, tuttavia sempre piuttosto localizzato.