Previsioni Meteo Autunno, la tendenza stagionale di AccuWeather: allarme alluvioni su Alpi e Nord Italia, alto rischio Medicane dopo il caldo record

L’estate 2021 è stata disastrosa dal punto di vista meteorologico in Europa. I settori centro-settentrionali del continente hanno dovuto fare i conti con alluvioni storiche e mortali. Più a sud, super caldo e incendi distruttivi hanno contrassegnato la stagione nell’Europa sudorientale. Ora AccuWeather, autorevole centro meteorologico statunitense, ha appena rilasciato le sue previsioni per l’autunno 2021.

Tyler Roys e Alan Reppert, membri del team di AccuWeather che si occupa delle previsioni internazionali a lungo raggio, affermano che il pattern La Niña in sviluppo nel Pacifico sarà la forza che guiderà le condizioni per tutto l’autunno. Ecco allora la tendenza per l’autunno 2021 delineata dagli esperti di AccuWeather.

Minaccia alluvioni nell’Europa centrale

Se parti dell’Europa avranno una tregua dalle piogge torrenziali, altre non avranno la stessa fortuna. Un pattern con tempeste sull’Europa occidentale, combinato con un pattern di blocco su Scandinavia e Russia, può portare allo sviluppo di aree di basse pressione in cut-off, afferma Roys. Questo potrebbe creare il terreno per potenti tempeste nell’Europa meridionale quest’anno. Round di tempeste possono portare periodi di pioggia, che possono produrre piogge sopra la norma per la stagione. Al passaggio di ogni tempesta, il rischio di alluvioni sulle Alpi e al Nord Italia aumenterà.

Lo sviluppo di queste tempeste sulle aree meridionali potrebbe anche portare allo sviluppo di Medicane, ossia uragani mediterranei, che si formano quando una tempesta non tropicale viene alimentata dalle acque calde del Mediterraneo e sviluppa caratteristiche da tempesta tropicale. Anche se spesso hanno breve durata, i Medicane possono portare forti piogge e forti raffiche di vento nel Mediterraneo. A metà agosto, le temperature superficiali del Mediterraneo orientale sono di circa 3-4°C sopra la norma e di circa 1-2°C sopra la norma nei settori occidentali del bacino.

Periodi di forti piogge potrebbero estendersi anche al Sud Italia e ai Balcani, soprattutto a fine ottobre e novembre.

Infine, le temperature intorno alla norma che hanno insistito sulla Spagna nei mesi estivi dovrebbero continuare anche in autunno. A settembre, le temperature normali sono di +21-26°C e generalmente scendono a +16-18°C entro la fine di novembre. Secondo Roys, la Spagna solitamente sperimenta condizioni di tempesta verso la fine di ottobre e l’inizio di novembre e quest’anno non dovrebbe fare eccezione. Mentre le tempeste si sposteranno frequentemente sul Paese, il rischio di alluvioni lampo potrà aumentare, soprattutto se le aree vengono ripetutamente colpite da round di forti piogge.

Caldo estivo ad est

Un tema dell’autunno 2021 su gran parte dell’Europa sarà quello delle temperature vicino o sopra la norma e i settori orientali del continente saranno un’area dove il caldo persisterà anche dopo l’estate. Le condizioni dalla Svezia all’Ucraina settentrionale e alla Russia occidentale saranno calde per la maggior parte di settembre, ottobre e novembre. La temperatura massima media nell’Est Europa è di circa +18-21°C ad inizio settembre, poi scende intorno a 0°C entro la fine di novembre. Nei Balcani e in Grecia, le massime normali scendono dai +29-32°C ai +16-21°C nello stesso periodo. Roys sottolinea anche che quando le tempeste punteranno l’Est Europa, potranno ancora portare ondate di freddo in grado di produrre la minaccia di nevicate precoci.

Più a sud, il caldo più intenso dell’estate dovrebbe persistere al Sud Italia e sui Balcani, soprattutto ad inizio stagione. Il nucleo del caldo persisterà sui Balcani, dove saranno possibili ondate di caldo, principalmente durante la prima metà dell’autunno. Il caldo e le condizioni asciutte ad inizio stagione permetteranno agli incendi che hanno devastato parti della Penisola Balcanica di continuare anche in autunno.

Anche se il caldo sarà un tema fino alla fine della stagione, le tempeste in arrivo dal Mediterraneo potranno portare un po’ di sollievo dal caldo. L’arrivo di piogge più importanti entro fine ottobre e novembre non solo potrà mettere fine alla minaccia incendi, ma potrebbe anche portare ulteriori minacce. “La minaccia di alluvioni lampo si estenderà dall’Italia ai Balcani, soprattutto entro novembre”, afferma Roys aggiungendo che le forti piogge potranno ancora creare il rischio di frane, soprattutto nei territori più colpiti dagli incendi. Round di pioggia potranno anche portare fulmini, acquazzoni e forti venti. Non può essere completamente esclusa la minaccia di grandine localizzata.

Un po’ di tregua dal maltempo nell’Europa centrale

Mentre La Niña dominerà durante i mesi di settembre, ottobre e novembre, la traiettoria delle tempeste che ha preso di mira il Nord Europa si sposterà gradualmente verso sud. Questo darà un po’ di tregua a parti di Germania, Belgio, Paesi Bassi, Lussemburgo e Francia nordorientale, dove piogge torrenziali hanno prodotto alluvioni storiche nel mese di luglio. Il pattern più asciutto previsto per i mesi autunnali sarà favorevole per le aree che stanno ancora recuperando dalle alluvioni.

Le temperature in questa parte del continente saranno vicine alla norma per tutto l’autunno, poiché in quest’area non sono attese ondate di caldo durante la stagione. Le massime normali tipicamente vanno da +21-23°C ad inizio autunno a +4-8°C a fine stagione.

Preoccupazioni per il maltempo in Europa occidentale

Prima che la traiettoria delle tempeste si sposti completamente verso sud in autunno, il maltempo indugerà su Irlanda e Regno Unito ad inizio stagione. Con temperature superficiali del mare di circa 1-3°C sopra la norma quest’anno, c’è abbastanza energia da sostenere qualsiasi caratteristica tropicale che attraversi il Nord Atlantico e raggiunga l’Europa. Nei prossimi mesi, è previsto che 1-3 tempeste tropicali o tempeste di pioggia tropicali raggiungano quest’area dell’Europa, secondo Roys. Durante la prima metà della stagione, un sistema tropicale colpirebbe con più probabilità l’area di Irlanda, Irlanda del Nord, Scozia, Galles e Inghilterra settentrionale, ma quando la traiettoria delle tempeste si sposterà verso sud a fine ottobre-novembre, questa minaccia riguarderebbe anche Spagna nordoccidentale e Portogallo.

Ma i tropici non saranno l’unica fonte di maltempo sull’Europa occidentale in autunno. Il pattern La Niña porterà una stagione delle tempeste di vento simile a quella del 2020-2021. Il numero di tempeste di vento durante la stagione dello scorso anno è stata sotto la norma e secondo le previsioni di AccuWeather, è attesa la stessa tendenza quest’anno. In maniera simile alla minaccia di tempeste tropicali, le aree che più probabilmente saranno impattate dalle tempeste di vento si sposteranno dall’Europa nordoccidentale a quella sudoccidentale, con il progredire della stagione.

Queste condizioni contribuiranno a tenere le temperature sotto controllo. In generale, le temperature per tutto l’autunno dovrebbero essere intorno alla norma, senza ondate di caldo previste. Le massime normali dall’inizio di settembre alla fine di novembre vanno da +16-21°C a +7-9°C nel Regno Unito.