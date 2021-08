Previsioni Meteo, caldo senza precedenti per tutta la settimana di Ferragosto: temperature di fuoco anche al Nord

MeteoWeb

Sempre peggio. Gli ultimi aggiornamenti delle mappe meteorologiche per i prossimi giorni sono impressionanti: Domenica 8 Agosto inizierà sull’Italia una nuova forte ondata di caldo africano dopo la breve tregua concessa dal caldo in questi giorni. Pensavamo non fosse possibile, ma ormai è certo: sarà la più lunga e intensa dell’estate. Durerà infatti almeno 7 giorni, fino a Domenica 15 Agosto, giorno di Ferragosto, e forse anche di più. Ma sarà soprattutto la più intensa, con temperature di fuoco: addirittura Martedì 10 Agosto l’isoterma di +30°C alla quota di 850hPa (circa 1.500 metri sul livello del mare) raggiungerà Sardegna e Sicilia, estendendosi sulle isole maggiori dal cuore del Maghreb. Saranno ore terribili, con temperature massime da record continentale: potrebbero superare i +48°C, segnando il picco di caldo più grande di sempre nella storia d’Europa.

Ma la caratteristica più rilevante di quest’ondata di caldo sarà la sua estensione: a differenza delle precedenti di Giugno e Luglio, stavolta interesserà anche il Nord Italia dove proprio verso il weekend di Ferragosto rischiamo di raggiungere picchi clamorosi, certamente superiori ai +40°C in pianura Padana e nelle zone interne del Centro, forse addirittura a ridosso dei +42°C nelle principali città dell’Italia centrale come Roma, Firenze e Perugia, su valori mai raggiunti prima nella storia.

Le mappe sono terribili e di aggiornamento in aggiornamento stanno sempre più rinforzando l’entità del caldo in arrivo sul nostro Paese.