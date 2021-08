Previsioni Meteo: dal weekend torna l’alta pressione e un clima decisamente più caldo con punte di +37/+38°C

MeteoWeb

Abbiamo già anticipato, in precedenti nostre previsioni meteo, che dopo un break più mite e anche con maggiore instabilità sulla penisola nella prima parte di questa settimana, verso il weekend prossimo torneranno a riproporsi condizioni anticicloniche. Ebbene, gli ultimi aggiornamenti modellistici confermano questa tendenza. Da venerdì 21, poi via via nel fine settimana e fino anche agli inizi della settimana prossima, un’alta pressione a matrice occidentale, questa volta, quindi, con maggiore componente atlantica, ossia alimentata maggiormente da aria oceanica, si porterà via via sul Mediterraneo centro-occidentale e sull’Italia.

Il tempo, quindi, è destinato a migliorare, dopo i locali temporali fino a metà settimana e un calo generale delle temperature intorno ai 6/8°C, di nuovo con ritorno dell’alta pressione e di un clima decisamente più caldo. Tuttavia, i valori termici, stando alle previsioni meteo, nuovamente in aumento rispetto a quelli fino a giovedì, non raggiungeranno le punte particolarmente infuocate dei giorni scorsi. In particolare sulle aree centro-meridionali e insulari, potranno raggiungersi punte sui +37/+38°C, sempre notevolmente calde per il periodo, tuttavia non sui valori eclatanti di oltre +40°C dei giorni trascorsi. In riferimento al tempo, cieli soleggiati e anche spesso sereni, interesseranno in prevalenza le regioni centro-meridionali, salvo locali addensamenti associati a nuovi rovesci e temporali maggiormente possibili verso il 25 agosto, in particolare tra le Marche e la Toscana. Quindi, sostanzialmente, bel tempo stabile dal 21 al 25 sul resto dei settori centro-meridionali. Sulle regioni settentrionali, invece, maggiore stabilità per i prossimi giorni e fino al weekend 21/22 agosto poi, via via, tornerà a peggiorare a iniziare dai settori alpini e prealpini fino anche alle medio-alte pianure, con altri temporali a inizio settimana prossima. La redazione di MeteoWeb continuerà a monitorare l’evoluzione dal tempo nel medio periodo apportando quotidiani aggiornamenti.