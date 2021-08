Previsioni Meteo: correnti settentrionali più miti sull’Italia, domani rovesci e temporali al Centro/Sud

MeteoWeb

Ancora per la giornata di venerdì 20 agosto, sono attese sull’Italia, secondo le previsioni meteo, correnti relativamente fresche e anche umide nord-occidentali. Per di più, proprio nella giornata di venerdì, potrebbe aversi il transito di un lieve cavo d’onda instabile, il quale potrebbe apportare una intensificazione dei fenomeni, soprattutto di tipo convettivo nelle ore più calde del giorno. Il moderato cavo depressionario, dovrebbe transitare sul nostro paese alla stregua di come proposto nell’immagine in evidenza, con curvatura ciclonica da Nord-ovest verso Sudest e maggiormente efficace sulle aree tirreniche e appenniniche centro-meridionali.

Sarebbe proprio su questi settori, infatti, che le attuali previsioni meteo computano l’attivarsi di nubi cumuliformi più diffuse, in particolare nelle ore più calde della giornata, responsabili di rovesci e temporali piuttosto estesi. L’avvezione di vorticità positiva più importante, specie alle medie quote atmosferiche, è attesa più apprezzabile sulle aree interne tra Lazio, Sud Umbria, localmente anche su Toscana, ma di più sui settori occidentali abruzzesi, localmente molisani, sul Centro/Sud della Campania, poi sulla Lucania e localmente sul Nord della Puglia. Su tutte queste aree, specie tra Frusinate, Aquilano, poi su Salernitano, Avellinese, Potentino e fino al settore Pollino, Nord Cosentino potrebbe accendersi una attività temporalesca di una certa rilevanza, in qualche caso anche di forte intensità. Fenomeni moderati o localmente forti anche sul Nord Appennino, in particolare sui rilievi toscani settentrionali, quelli emiliani e occasionalmente su quelli liguri orientali e rovesci e temporali diffusi anche sul Trentino Alto Adige e sull’alto Veneto. Previsioni meteo per addensamenti più irregolari sulle Alpi occidentali piemontesi, occasionalmente sulla Sila, sui rilievi orientali siciliani, anche localmente su quelli orientali sardi, ma su queste aree fenomeni più irregolari. Tempo più asciutto e più ampiamente soleggiato sul resto dei settori, salvo un po’ di nubi irregolari, magari presenti qua e là, sulle aree centro-meridionali in genere. In riferimento al campo termico, le previsioni meteo indicano condizioni di sostanziale stabilità, con valori massimi tutto sommato nelle medie stagionali e punte non superiori ai +34/+35°C in pianura.