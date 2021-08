Previsioni Meteo, Ferragosto di caldo record sull’Italia: +42°C in pianura Padana! Decisa rinfrescata tra 18 e 19 Agosto

MeteoWeb

L’Italia è ancora stretta nella morsa del caldo africano: alle ore 13:00 di questo Sabato 14 Agosto, vigilia di Ferragosto, le temperature sono roventi nelle principali città del Centro/Nord dove abbiamo +38°C a Firenze, +37°C a Roma, Perugia, Pisa, Siena, Prato, Ferrara, Guidonia e Tivoli, +36°C a Mantova, Pistoia, Imola, Faenza, Forlì, Latina, Frosinone e Jesi, +35°C a Milano, Bologna, Padova, Modena, Udine, Viterbo e Treviso. La colonnina di mercurio volge verso l’alto, e le temperature massime supereranno anche oggi i +40°C in molte località del Centro/Nord. Un picco di caldo estremo che si ripeterà anche domani, nel giorno di Ferragosto, quando ci aspettiamo picchi di +42°C in Romagna, valori ai limiti dei record storici.

Ma quanto durerà questo caldo?

Le temperature rimarranno elevate fino all’inizio della prossima settimana. Per un primo calo termico dovremo attendere Martedì 17 Agosto, ma solo al Nord, e Mercoledì 18 per il Centro/Sud. Soltanto da Giovedì 19 le temperature saranno più fresche in tutto il Paese.

Il calo termico sarà repentino, ma non verrà accompagnato da serie e organizzate ondate di maltempo. La pioggia, quindi, rimarrà un miraggio e la siccità si aggraverà ulteriormente anche nella terza decade del mese. Soltanto tra Martedì e Giovedì avremo qualche veloce temporale di passaggio, provocato dai contrasti termici tra l’aria più fresca in arrivo da Nord dopo il caldo estremo delle ultime settimane. Saranno fenomeni estremi con trombe d’aria, grandine e forti colpi di vento, ma dureranno pochissimo e non consentiranno di apportare benefici significativi alle riserve idriche e al suolo arido dopo mesi di siccità.