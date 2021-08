Previsioni Meteo: Ferragosto rovente in tutta l’Italia, valori estremi fino a +41/+42°C

MeteoWeb

Come da previsioni meteo, la giornata di Ferragosto trascorrerà all’insegna del solleone e del caldo intenso ancora una volta su tutta l’Italia. Rilevavamo qualche giorno fa la tendenza verso il weekend di Ferragosto a temperature calde in maniera omogenea un po’ su tutto il territorio, quindi con un leggerissimo calo sui settori meridionali e insulari e, invece, un progressivo aumento sulle aree centro-settentrionali. Così di fatto sta accadendo. Già nella giornata di ieri, punte massime tra +38 e +39°C sono state raggiunte un po’ su tutte le pianure, da Nord a Sud, e valori estremi fino a +41/+42° sul Centro Italia.

Sulla falsariga della vigilia evolverà anche la giornata festiva odierna di Ferragosto, con temperature roventi ancora una volta da Nord a Sud e valori massimi mediamente compresi tra +35 e +39°C su gran parte delle pianure. I valori più infuocati, secondo le previsioni meteo, riguarderanno: il Tavoliere delle Puglie, nel Foggiano; i settori laziali interni tra Centro Est Romano, il Frusinate centrale, l’Est Viterbese e l’Ovest Reatino; i settori centrali dell’Umbria, tra il Perugino centro-meridionale e la provincia di Terni centro-meridionale. Su queste aree, le punte massime potranno raggiungere i +39/+40/+41°C, ma anche qualche valore estremo verso i +42°C, occasionalmente. Da segnalare, punte estreme infuocate anche sulle pianure settentrionali, soprattutto romagnole, anche qui con possibili punte verso i +39/+40°C, in particolare tra Bolognese centro-orientale, Ravennate occidentale e Forlivese, area Imola, Faenza. Valori massimi importanti anche sul resto delle pianure settentrionali, mediamente tra +34 e + 38°C. Molto caldo anche in Sardegna, compunte sui +39/+40°C, soprattutto sulla parte centro-meridionale interna, e molto caldo anche sul resto del Sud, con valori ricorrentemente tra +35 e +38°C. Infine, uno sguardo all’aspetto instabilità, con maggior rischio, secondo le previsioni meteo, di qualche temporale irregolare sui settori alpini e prealpini in genere, a iniziare dall’alto Piemonte, alta Lombardia, verso le Alpi e Prealpi centro-orientali, ma fenomeni piuttosto localizzati, sebbene qualcuno anche di forte intensità. Non è escluso qualche addensamento da calura associato a solati temporali anche sui rilievi della Sicilia interna, tuttavia qui probabilità più bassa. Sole dominante e tempo asciutto sul resto del paese