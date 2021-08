Previsioni Meteo: fine agosto con circolazione mite, locali temporali e temperature nella media

MeteoWeb

Come da previsioni meteo, il finale di mese sarebbe caratterizzato da una circolazione più mite di tipo oceanica. Ad indurla, sarebbe un’area depressionaria ancora attiva sull’Europa centro-orientale, con fulcro in prossimità della Polonia e che si estende con anse fino al Mediterraneo settentrionale. I divari termici verticali, dopo già qualche giorno di azione della medesima struttura barica, si sono abbastanza livellati per cui, nonostante una circolazione moderatamente depressionaria anche sua diverse nostre regioni, soprattutto centro-settentrionali, l’instabilità associata potrebbe non essere particolarmente intensa, né particolarmente estesa. Tuttavia, fenomeni vanno ancora computati, sia per oggi che per la giornata di domani e, lo ribadiamo, soprattutto sui settori centro-settentrionali.

In particolare, per la giornata odierna, le previsioni meteo computano in mattinata più nubi soprattutto sulla Liguria, dove sono presenti anche locali rovesci e temporali sulla parte centro-orientale della regione, qualche fenomeno in sconfinamento anche verso i rilievi emiliani e toscani settentrionali. Nubi sparse qua e là sul resto del Nord, ma mediamente innocue e alternate a ampie schiarite, salvo qualche addensamento più intenso sul Friuli-Venezia Giulia, anche qui con qualche rovescio in particolare sul Triestino. Sul resto del paese tempo in prevalenza stabile e soleggiato. Per le ore pomeridiane di oggi, lunedì 30 agosto, locali temporali potrebbero interessare i settori alpini e prealpini centro-orientali, qualcuno potrebbe spingersi fino alla Trevigiano, nel Veneto orientale, altre sparse sull’Emilia-Romagna e su Ovest Alpi.

Possibili addensamenti temporaleschi pomeridiani, ma qui in forma piuttosto isolata, tra il Salernitano e la Lucania, occasionalmente anche sulle isole maggiori, specie sulle rispettive aree orientali, per il resto tempo mediamente più asciutto e soleggiato. Per la giornata di domani, ultimo giorno di agosto, le previsioni meteo computano una maggiore attività temporalesca, soprattutto pomeridiana, sul Centro Nord Appennino, specie tra Umbria, Marche, Toscana, localmente su Abruzzo, poi sull’Emilia-Romagna, su Ovest Piemonte e Liguria e qualche temporale ancora sui rilievi del Nordest. Tempo migliore sul resto del Centro, al Sud e sulle isole maggiori, salvo fenomeni occasionali e localizzati sui rilievi calabresi e della Sardegna nordorientale. Le temperature, in questi due ultimi giorni di agosto, sono attese miti, nelle medie stagionali o localmente un po’ più basse, mediamente fresche al mattino e di sera.