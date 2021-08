Previsioni Meteo: fine settimana estivo, piacevole e tipicamente mediterraneo

MeteoWeb

Dopo una giornata più temporalesca, quella di venerdì 20, specie su alcune aree centro-meridionali, le previsioni meteo prospettano un fine settimana all’insegna del bel tempo estivo un po’ su tutto il paese. La breve pausa più mite e moderatamente instabile di matrice atlantica, verrebbe via via rimpiazzata da un’alta pressione oceaniche in progressivo avanzamento da Ovest verso le aree centrali del nostro bacino. L’anticiclone stabilizzante su buona parte del territorio, potrebbe non riuscire a coprire del tutto le estreme aree settentrionali dove, essenzialmente nella giornata di domenica, potrebbero giungere impulsi più instabili dalla Francia portando un po’ più di temporali sulle aree alpine e prealpine. Ma vediamo più nel dettaglio l’evoluzione.

Per la giornata di sabato, il tempo, secondo le previsioni meteo, sarebbe in buona parte stabile e soleggiato, tuttavia, moderate infiltrazioni di aria umida nordoccidentali potrebbero continuare a riguardare alcuni settori del basso Tirreno, essenzialmente della Calabria tirrenica e interna, dove sarebbero possibili ancora locali temporali. Qualche raro addensamento con scrosci di pioggia sulle Alpi altoatesine, per il resto prevarrebbe un ampio soleggiamento, salvo un po’ più di nubi irregolari sulla Campania, soprattutto occidentale. Anche la domenica trascorrerebbe all’insegna del sole prevalente su buona parte del territorio, magari da considerare qualche ultimo addensamento sulla Calabria meridionale, associato ancora a qualche isolato temporale, specie in prossimità dei rilievi appenninici. Un rilievo in più per i settori alpini e prealpini, soprattutto dell’alto Piemonte, della Valle d’Aosta occidentale e poi su Alpi e Prealpi centro-orientali in genere, dove l’attività temporalesca potrebbe farsi più intensa, per via del transito sui settori elvetici di un fronte instabile più incisivo. Un po’ più di nubi irregolari anche al Nordovest. Relativamente alle temperature, le previsioni meteo computo valori in leggero aumento, soprattutto nella giornata di domenica, con massime che potrebbero registrare 1/2°C in più un po’ ovunque. Tuttavia, non si dovrebbero superare i +35/+36°C con valori medi compresi sulle pianure interne tra +30 e +34°C, in prevalenza sotto i +30°C sulle coste. Insomma, un weekend estivo, caldo, ma decisamente nella norma.