Previsioni Meteo: forte maltempo e caldo intenso, nel fine settimana Italia ancora divisa a metà

Le previsioni meteo per il fine settimana evidenziano ancora una volta condizioni localmente estreme e opposte da un capo all’altro dell’Italia. Da una parte, insisterebbe il flusso instabile atlantico, magari più circoscritto ai settori alpini e prealpini, tuttavia piuttosto determinato ancora, al punto da apportare intenso maltempo su alcuni settori. Dall’altra, andrebbe fortificandosi nuovamente il flusso caldo nordafricano dopo una battuta d’arresto nelle prossime ore e fino alle soglie del weekend, a causa dell’ingresso sull’Italia e sul Mediterraneo centrale di correnti più miti oceaniche.

Più nel dettaglio, la giornata di sabato 7 trascorrerebbe, secondo le previsioni meteo, all’insegna sempre dell’alta pressione dominante su tutte le regioni centro-meridionali, con sole e bel tempo pressoché ovunque, salvo qualche nube sparsa qua e là e temperature in progressivo aumento, fino a +38/+39°C sulla Sardegna, +38°C anche in Sicilia, +37°C sulla Puglia e diffusamente +33/+36°C sul resto delle pianure centro-meridionali, +32 /+33°C su quelle nord-orientali. Sui settori alpini e prealpini in genere, ma di più su quelli centro-occidentali, continuerebbero le nubi con rovesci e temporali, forti tra alto Piemonte e alta Lombardia con possibili dissesti tra Ossola e Verbano. Nubi irregolari sul resto del Nord, ma più scarsi fenomeni o qualche rovescio o temporale localizzato sulla Liguria e sulle pianure centro-occidentali. Per la giornata di domenica8, il sole continuerebbe a splendere su tutto il Centro Sud, con temperature in deciso e significativo aumento, fino a punte nuovamente di +41/42°C sulla Puglia, segnatamente sul Foggiano, Tavoliere, +40° sulla Sicilia, punte di +38/+39°C sul resto del Sud e fino a +38°C anche al Centro e sul medio Adriatico. Valori tra +30 e +35°C altrove al Centro, +30/+34° sulle pianure centro-orientali dal Nord. Previsioni meteo ancora per nubi, rovesci e temporali sui settori alpini e prealpini un po’ tutti, ma di più su quelli centro-occidentali, con altri fenomeni violenti tra alto Piemonte e alta Lombardia. In particolare sull’area Ossola e Verbano, potranno accumularsi entro domenica sera, quantitativi di pioggia oltre 100/120 mm con rischio dissesti.