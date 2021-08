Previsioni Meteo, gli ultimi aggiornamenti per il weekend di Ferragosto

MeteoWeb

Come già anticipato in precedenti previsioni meteo, l’onda stabilizzante subtropicale a cuore caldo, continuerà imperterrita la sua azione per tutta la settimana, mostrandosi ancora molto attiva anche nel weekend di Ferragosto. Abbiamo già rilevato, tuttavia, che l’asse anticiclonico subirà un lieve spostamento verso Ovest e verso Nord con valori geo-potenziali fortunatamente non ai livelli record degli ultimi giorni, benché sempre molto elevati, probabilmente più alti sulle regioni centro-settentrionali che non al Sud e sulle isole maggiori.

La leggera modifica barica, per di più, potrebbe traghettare le isoterme più infuocate al Centro e in buona espansione fino alle regioni settentrionali. Per il weekend di Ferragosto, quindi, il caldo più intenso si potrebbe registrare, secondo le previsioni meteo, tra il Lazio, l’Umbria, la Toscana e persino sulle pianure del Nord, soprattutto quelle centro-orientali. In particolare al Centro, specie aree tirreniche, dove le temperature sono già molto elevate, fino a +39 a +40°C, nel fine settimana prossimo le punte massime potrebbero raggiungere i +41/+42°C, più probabilmente sulle pianure interne del Viterbese, del Reatino, della provincia di Terni, in Umbria, localmente sulle pianure interne della Toscana. Sul resto delle aree centro-meridionali, temperature massime diffusamente sui +37/+38/+39°C, ma questi valori saranno possibili anche sulle pianure del Nord, soprattutto sull’Emilia-Romagna. Oltre al gran caldo, naturalmente, le previsioni meteo computano sole e bel tempo prevalenti, salvo un po’ più di nubi irregolari sui settori alpini e prealpini, con qualche temporale sparso sia sabato che domenica; possibile qualche addensamento qua e là anche sul Centro Nord Appennino, ma qui con fenomeni in prevalenza assenti o soltanto con qualche isolato scroscio di pioggia.