Previsioni Meteo: inizio settimana ancora con locali temporali e caldo oltre la norma, fino a +42/+43°C

MeteoWeb

Anche questo avvio di agosto, come da previsioni medio, continuerà a essere contrassegnato dalla oramai longeva, doppia azione barica sull’Italia, una un po’ più umida e instabile atlantica, l’altra estremamente calda, nordafricana. Tuttavia, per la giornata odierna, entrambe le azioni risulteranno un po’ più circoscritte. Le infiltrazioni umide dai settori occidentali continueranno, soprattutto verso le nostre regioni del Nord dove, tuttavia, l’instabilità associata sarà più circoscritta e meno violenta, benché fenomeni di una certa intensità siano comunque computati; nel contempo, il flusso rovente nordafricano continuerà, ma si limiterà alle estreme aree meridionali, concedendo, invece, una tregua verso i settori centrali e parte di quelli del Sud. Ma vediamo l’evoluzione più nel dettaglio, fino alla mezzanotte prossima.

In mattinata, cieli in prevalenza sereni e soleggiati su buona parte del territorio; ci saranno, però, già addensamenti sul Levante ligure e su alta Toscana, con rovesci e temporali di una certa importanza, soprattutto sulla provincia di La Spezia. Altri addensamenti con temporali sul Bresciano, nubi irregolari diffuse su Prealpi, Lombardia, localmente su Piemonte, altre sul Centro Nord Toscana, Sardegna, ma senza fenomeni degni di nota. Verso le ore centrali e poi nel pomeriggio, le previsioni meteo computano rovesci e temporali sull’Emilia, specie occidentale, localmente ancora su alta Toscana e sulle aree interne del Levante ligure; addensamenti irregolari sui settori alpini e prealpini in genere, anche qui con rovesci e temporali ma piuttosto localizzati, via via più intensi sul Friuli-Venezia Giulia e alto Veneto. Qualche temporale in possibile sconfinamento anche verso la Romagna e il basso Veneto. Sul resto del paese, il tempo continuerà a essere stabile e con maggiore soleggiamento salvo, però, un aumento di nubi irregolari sulla Sardegna, qui anche con qualche occasionale fenomeno, e un po’ più di nubi medio-alte verso le regioni centrali, Campania, Nord Puglia e la Sicilia, soprattutto occidentale. Miglioramento in serata anche al Nord, salvo residui fenomeni sull’Alto Adige, mentre nubi ancora più compatte la sera sulla Sardegna centro-meridionale con qualche breve rovescio sui settori Sud. Sotto l’aspetto delle temperature, secondo le previsioni meteo, sono attese in calo di 1/3°C in media al Centro e anche sulla Campania, Nord Puglia, più o meno stazionarie e sempre roventi sul resto del Sud, ancora con punte fino a +42/+43°C sulla Sicilia, +40/+41°C sulla Puglia.