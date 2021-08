Previsioni Meteo, instabilità a oltranza: rovesci e temporali in diverse regioni fino a metà settembre

MeteoWeb

Come rilevato già in altra sede, le previsioni meteo prospettano un peggioramento del tempo nella seconda parte di questa settimana. Si tratterebbe di una prima azione instabile più diretta verso le regioni centro-meridionali, di Nordovest e alpine. Ma, a seguire, le offensive instabili di matrice atlantica sembrerebbero proseguire, stando agli ultimissimi dati forniti dai modelli matematici sul medio-lungo periodo. In linea di massima, le simulazioni modellistiche propongono una reiterazione di correnti umide oceaniche, spinte verso il Mediterraneo centrale e l’Italia attraverso la Penisola Iberica e le Baleari, da un’area depressionaria con fulcro principale in prossimità del Regno Unito.

Circolazione instabile che, stando alle previsioni meteo, potrebbe prendere piede in maniera più determinata nel corso della seconda settimana di settembre, con più probabilità dal 6/7 del mese e poi verso l’11/12. I fenomeni associati, che via via andrebbero intensificandosi, potrebbero interessare in particolare le regioni centro-settentrionali, di più le aree alpine e prealpine in genere, diffusamente del Nordest e i settori dell’alto Tirreno, soprattutto la Liguria centro-orientale e il Centro Nord della Toscana. Stando alle attuali dinamiche, su questi settori le precipitazioni potrebbero essere localmente e temporaneamente anche intense, se non anche violente, specie su alto Piemonte e alta Lombardia. Rovesci e locali temporali potrebbero raggiungere anche la Campania e la Lucania, però in genere sul resto della Sud e anche sul medio-basso Adriatico, le precipitazioni sarebbero più deboli e irregolari per una minore esposizione alle correnti portanti. Maggiori dettagli su un possibile nuovo attacco instabile atteso nella seconda settimana di settembre, nei nostri periodici aggiornamenti sul medio-lungo periodo.