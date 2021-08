Previsioni Meteo: la prossima settimana cambia tutto, peggioramento in numerose regioni già da domenica

MeteoWeb

Giungono ancora conferme, dalle ultime previsioni meteo, circa un più apprezzabile cambiamento del tempo nel corso della prossima settimana. Il temporaneo promontorio anticiclonico che prenderebbe piede nell’imminente weekend, potrebbe avere giorni abbastanza contati, forse ancor più di quanto previsto nei giorni scorsi. Infatti, già da domenica, correnti instabili nord-atlantiche, indotte da un vortice depressionario in spostamento dallo Stretto della Manica verso la Germania centro-orientale e anche i settori elvetici, inizieranno a interessare i settori alpini e pre-alpini con rovesci e temporali sempre più estesi e diffusi, anche forti in serata, soprattutto sul Alpi e Prealpi centro-orientali.

Sarebbe l’inizio di un peggioramento che si farebbe sempre più pronunciato, secondo le ultime previsioni meteo, già da lunedì e verso metà settimana prossima, su molte regioni italiane. Per lunedì 23, infatti, correnti instabili, legate sempre al medesimo vortice in azione tra il Centro Europa e la Scandinavia, potrebbero approfondirsi ancora di più sul nostro bacino arrecando rovesci e temporali sui settori centro-orientali del Nord e anche verso l’alta Toscana, la Liguria centro-orientale e l’Emilia-Romagna. Nelle ore pomeridiane di lunedì, rovesci e temporali anche su Umbria e Marche, ancora buono sul resto del Centro Sud, tempo migliore anche sul resto del Nord. Possibile instabilità più intensa e diffusa per martedì 24, soprattutto sulle aree centrali, dove una circolazione da Ovest potrebbe portare nubi con rovesci e temporali estesi, spesso anche forti, soprattutto tra Lazio, Abruzzo e Marche e poi verso Campania e Nord Puglia, in serata. Le correnti instabili occidentale insisterebbero anche per mercoledì 25 e giovedì 26 agosto, con nubi e fenomeni che andrebbero concentrandosi sulle aree centro meridionali, seppure magari in forma più irregolare, ma ancora localmente di forte intensità. Qualche rovescio residuo fino a mercoledì sui settori alpini e prealpini centro-orientali, ma in via di esaurimento, poi da giovedì 26 tempo in miglioramento al Centro Nord. Nell’immagine di sintesi interna, sono evidenziate le aree dove potrebbero essere più ricorrenti le precipitazioni, in quelle a scala di blu più intenso, precipitazioni più diffuse e forti. Per tutto il periodo contemplato, ossia per la prima parte della prossima settimana, le temperature, secondo le previsioni meteo, tornerebbero a calare su valori più miti, più o meno in linea con quelli propri del periodo. Solo sulla Sicilia sono attesi valori un po’ più elevati con punte massime che potrebbero ancora portarsi verso i +34/+35°C. Sul resto del paese valori medi in pianura compresi tra +25 e +30°C.