Previsioni Meteo: l’alta pressione avanza, nel weekend tanto sole e clima gradevole

Il moderato break più fresco in atto in queste ore e, secondo le previsioni meteo, ancora per qualche giorno a seguire, andrà via via smaltendosi nel corso della prossimo fine settimana. Dai settori occidentali, infatti, tornerà a crescere un campo anticiclonico che porterà di nuovo un’ampia stabilità su buona parte del paese, dopo qualche giornata all’insegna di più nubi e temporali, seppure a incidenza localizzata. La fase in cui il crescendo anticiclonico inizierà a mostrarsi in maniera più evidente, sarà proprio nel corso del prossimo fine settimana. Ecco l’evoluzione più in dettaglio per sabato e domenica prossimi.

L’inizio del weekend, quindi la giornata di sabato 21, sarà contraddistinto, secondo le previsioni meteo, già da un ampio soleggiamento un po’ su tutta la nazione, con bel tempo prevalente. La circolazione sarà in prevalenza settentrionale, ma ancora con locali fastidi, soprattutto sul basso Tirreno, essenzialmente sulla Calabria dove, in particolare nelle ore pomeridiane, saranno presenti addensamenti associati a locali rovesci o a qualche temporale. Qualche possibile temporale anche sul Nordest della Sicilia, essenzialmente sul Messinese orientale, non sono computati, a ora, altri fastidi instabili sul resto del paese. La temperatura continuerà a essere piacevole, estiva con valori mediamente compresi tra +30°C e +33/+34° C in pianura da Nord a Sud. Per il giorno festivo di domenica 22, l’alta pressione avanzerà ancor più verso tutte le nostre regioni, con sole dominante da Nord a Sud. Il rischio temporali sarà quasi inesistente, salvo un rischio basso di fenomeni isolati sulle Alpi nord-occidentali, sullo stretto di Messina e sul Sudest Sicilia, al mattino. Sotto l’aspetto termico, le previsioni meteo indicano valori più o meno stazionari o in aumento di 1/2°C, con punte massime fino a +34°C, specialmente al Centro Sud. Prospettive di un weekend, quindi, con tempo in prevalenza stabile e caldo, ma senza particolari eccessi. La redazione di MeteoWeb continuerà a monitorare l’evoluzione nel breve-medio periodo, apportando quotidiani aggiornamenti.