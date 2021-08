Previsioni Meteo, esteso peggioramento tra 3 e 4 settembre: rovesci e temporali diffusi al Centro-Sud

MeteoWeb

Le previsioni meteo continuano a confermare un più consistente e anche più esteso peggioramento del tempo tra venerdì e sabato prossimi. In un contesto circolatorio sempre improntato mediamente su correnti occidentali moderatamente umide, le simulazioni matematiche prospettano un cavo d’onda depressionario un po’ più pronunciato nel corso della seconda parte della settimana in grado di arrecare instabilità più diffusa e maggiormente diretta verso le arie centro-meridionali. Infatti, le dinamiche circolatorie sarebbero più predisponenti per un orientamento delle correnti umide e instabili di matrice occidentale verso il Centro Sud Italia. Dunque, come già rilevato in precedenti aggiornamenti, i contrasti termici più accesi si avrebbero in prossimità dei settori centrali, soprattutto tirrenici e appenninici, poi in direzione delle aree meridionali, anche in questo caso in prevalenza tirreniche e relative appenniniche. Rovesci e temporali, in particolare, riguarderebbero, secondo le previsioni meteo, il Lazio, l’Umbria, la Campania, anche in maniera forte questi settori, poi precipitazioni moderate forti anche sul resto del Centro e tra Lucania e Puglia. Precipitazioni più irregolari sulle rimanenti regioni meridionali, anche sul Nord della Sicilia, sul Centro Nord della Toscana, sull’Emilia-Romagna centro-meridionale e addensamenti più intensi, con piogge e rovesci moderati, su Alpi e Prealpi centro-orientali, su alto e Centro Ovest Piemonte e sul Nordest della Sardegna. Sul resto del Nord e sul resto delle isole maggiori, tempo probabilmente più asciutto e anche con maggiori schiarite. Le temperature sono attese più o meno stazionarie, intorno alle medie del periodo o in leggero calo, specie dove presenti più nubi e fenomeni.