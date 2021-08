Previsioni Meteo: nel fine settimana il caldo si intensifica al Centro/Sud con picchi di +40/+41°C, al Nord rischio forte maltempo e grandinate

MeteoWeb

Come già considerato nelle previsioni meteo di qualche giorno fa, la fase più mite di questi ultimi giorni durerà davvero poco. L’onda instabile nord-europea, che nelle ultime ore si è posta con il margine meridionale a latitudini un po’ più basse, al punto da comportare l’entrata di aria più mite oceanica anche verso le nostre regioni meridionali, nel corso del prossimo fine settimana tornerà a salire in latitudine. Per di più, si porrà con la curvatura ciclonica nuovamente in corrispondenza del Nord Italia, dove è atteso un ennesimo peggioramento del tempo su diversi settori. Nel contempo, sul Centro Sud Italia, tornerà ad avanzare l’anticiclone subtropicale a cuore caldo con le temperature in nuovo, progressivo aumento.

Un fine settimana, dunque, che tornerà a proporre, secondo le previsioni meteo, un tempo a due facce sul nostro paese: da una parte stabilità e caldo in aumento, questo essenzialmente sulle aree centro-meridionali; dall’altra, fronti temporaleschi anche consistenti in azione soprattutto verso i settori alpini e prealpini, localmente verso qualche pianura del Nord. Più nel dettaglio, già dalla giornata di sabato 7, il tempo peggiorerà su alto Piemonte alta Lombardia, Trentino-Alto Adige, alto Veneto e Friuli, con rovesci e temporali diffusi, già forti o anche violenti tra Ossola, Verbano, settore laghi, Comasco, Lecchese e sul Ticino. Nubi irregolari e qualche addensamento possibili anche sulla Liguria, sull’Emilia-Romagna, su qualche pianura settentrionale soprattutto centro-orientale, ma fenomeni su questi settori decisamente più deboli e localizzati, salvo più forti sulle medie e alte pianure lombarde e localmente piemontesi. Sole e bel tempo prevalente al Centro Sud, con temperature in apprezzabile, generale aumento. Per la giornata di domenica, i rovesci e i temporali continueranno sulle aree alpine e prealpine, di più su quelle centro-orientali, ma ancora, sebbene un po’ più irregolari, su alto Piemonte e alta Lombardia.

Fenomeni più deboli e più occasionali sul resto del Nord, ma in un contesto generale di tempo più asciutto. Sempre tanto sole e bel tempo al Centro Sud e sulle isole maggiori, salvo un po’ più di nubi, domenica sulla Sardegna, con qualche possibile locale fenomeno sulle aree centrali, ma piuttosto occasionale. Nell’immagine interna precipitazioni, è espressa una sintesi del rischio piogge nel corso del fine settimana, con i fenomeni sulle aree colorate, più intensi nelle aree con colorazione blu più scura e in quelle in lilla. Particolare attenzione tra il Varesotto, il Verbano, l’area Ticino, il Comasco, anche il Sondriese occidentale per possibili fenomeni violenti, con accumuli fino a 100/120 mm, entro domenica sera, e rischio di dissesti per smottamenti, straripamenti di corsi d’acqua e allagamenti lampo. Oltre al ritorno del maltempo su parte del Nord, vanno evidenziate le temperature che, stando alle previsioni meteo, torneranno a schizzare in alto, con valori che, per domenica 8, si porteranno verso i +40/+41°C, in particolare sul Foggiano, in Puglia, e punte di +39/+40°C in Sicilia. Molto caldo anche al Centro, soprattutto sulle regioni appenniniche e del versante adriatico, con valori tra +34°C e +37°C diffusi, punte di +34°C anche sulle pianure orientali del Nord.