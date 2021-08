Previsioni Meteo: nuova fase instabile e più fresca verso fine mese, torna la pioggia in diverse regioni

MeteoWeb

Le previsioni meteo continuano a individuare l’ultima settimana del mese come quella nuovamente a rischio instabilità abbastanza diffusa su buona parte del territorio. La fase più a rischio da cui potrebbe iniziare una nuova azione instabile a matrice settentrionale verso il Mediterraneo centrale, andrebbe dal 24/25 del mese e poi fino al 30/31. Prima di queste date, le condizioni del tempo tornerebbero a migliorare, come già ampiamente annunciato in altre sedi, con l’avvento di una nuova alta pressione stabilizzante in azione tra il prossimo weekend e i primi giorni della settimana successiva.

Dunque, ultima settimana di agosto all’insegna di una circolazione più fresca proveniente dai settori nordorientali europei, ma convergente principalmente verso il Nord Mediterraneo, quindi verso il Nord Italia, poi con anse moderatamente cicloniche che piegherebbero da Ovest/Nordovest verso le regioni del medio Adriatico e verso quelle balcaniche-danubiane. Dunque, in base a queste dinamiche, una maggiore esposizione alle correnti instabili l’avrebbero, secondo le previsioni meteo, le regioni settentrionali in genere, il Nord Appennino e le aree adriatiche, dalla Romagna, Marche fino alla Puglia. Su questi settori, le precipitazioni potrebbero essere più ricorrenti, magari di più sulle aree settentrionali. Non sarebbe escluso, infatti, anche un possibile innesco di una moderata bassa pressione sulle regioni settentrionali, con fase anche di maltempo in particolare sulle aree centro-orientali del Nord, specie nella prima parte del peggioramento. Le piogge verso il medio-basso Adriatico arriverebbero magari di più in una seconda fase, essenzialmente verso fine mese. Probabilità di piogge minore per le aree del medio-basso Tirreno e sulle isole maggiori. Naturalmente, le temperature, secondo le previsioni meteo, tornerebbero a calare un po’ su tutto il paese attestandosi su valori più consoni al periodo. La redazione di MeteoWeb continuerà a monitorare l’evoluzione nel tempo per l’ultima parte di agosto, apportando quotidiani aggiornamenti.