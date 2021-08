Previsioni Meteo: nuovi impulsi instabili da Nord, FOCUS sul peggioramento in diverse regioni

MeteoWeb

Come da previsioni meteo nelle ultime ore, essenzialmente nella giornata di ieri, l’instabilità maggiore ha colpito le regioni meridionali, soprattutto la Puglia, locali aree della Lucania, della Calabria e in modo più irregolare la Campania orientale, i settori appenninici centrali e quelli alpini orientali. Si è trattato di instabilità a chiusura di una prima fase caratterizzata da impulsi settentrionali. Ma subito, a ruota, se ne è già aperto un’altra, facente capo a un vortice depressionario attualmente posizionato con fulcro in prossimità della Polonia e attivo su buona parte dell’Europa centro-orientale. Questi nuovi impulsi instabili colpiranno, per oggi, alcune regioni del Nordest e soprattutto alcune altre del Centro, con scarsa influenza altrove. Ecco più in dettaglio i settori più colpiti fino alla mezzanotte prossima.

In queste ore di metà mattinata, più nubi con locali rovesci o anche temporali interessano soprattutto il basso Veneto, tra il Veronese, il Sud Padovano, localmente il Veneziano, in maniera più intensa il Polesine meridionale e il Ferrarese, in forma irregolare il resto della Romagna centro-orientale. Nubi e locali temporali o rovesci anche sull’alto Tirreno in mare, a largo delle coste dello Spezzino, del Livornese, qualche rovescio localizzato anche sull’alta Toscana e qualche temporale anche sul basso Tirreno in mare, tra le Isole Eolie, le coste del Messinese settentrionale e quelle di Gioia Tauro. Via via, verso le ore centrali, rovesci e temporali si faranno più intensi, secondo le previsioni meteo, sull’Emilia-Romagna, soprattutto centro-orientale, localmente ancora su Alpi e Prealpi in genere, tra alto Piemonte e Lombardia, poi verso il Trentino, l’alto Veneto, un po’ di rovesci anche verso la Calabria tirrenica e meridionale occasionalmente sulla Campania occidentale e verso le Marche. Sul resto dell’Italia tempo in prevalenza asciutto e anche più ampiamente soleggiato. Nelle ore pomeridiane, le previsioni meteo computano temporali più intensi in concentrazione verso le Marche, localmente l’Umbria nordorientale e anche il Nord Abruzzo, con fenomeni qui magari anche forti o violenti; ancora rovesci o temporali sull’Emilia-Romagna centro-meridionale, localmente i settori settentrionali e nordorientali della Toscana, qualcuno su Alpi occidentali e Prealpi centro-orientali. Qualche rovescio anche verso il resto dell’Abruzzo, l’Est del Molise e sui settori appenninici centrali, altrove tempo migliore. In serata rovesci sul medio Adriatico, qualcuno tra il basso Lazio e nordovest della Campania, peggiora sui settori alpini e prealpini con rovesci e locali temporali in intensificazione. Le temperature non subiranno grosse variazioni rispetto la giornata di ieri, con valori massimi fino a +34/+35°C sul Sud peninsulare, non oltre il +31/+32°C al Centro, più miti al Nord, con valori sotto i +25/+26°C; possibili punte sui +36/+37°C sulla Sicilia.