Previsioni Meteo: nuovo affondo perturbato nel weekend, rischio forti temporali tra venerdì 27 e sabato 28

MeteoWeb

Un primo affondo instabile di matrice settentrionale, porterà diffusi rovesci e temporali, fino a metà settimana, su diverse regioni. Poi, stando alle previsioni meteo, potrebbe intervenire una pausa inter-frontale, essenzialmente nella giornata di giovedì 26, con tempo mediamente buono su tutto il paese, anche ampiamente soleggiato, salvo una residua instabilità sulla Puglia, locale sulle Alpi estreme di Nordest. Ma le offensive instabili dal Nord Europa non finirebbero qui. Infatti, tra venerdì 27 e sabato 28 prossimi, è attesa una nuova recrudescenza del maltempo, magari questa volta meno estesa, anzi limitata alle aree settentrionali e nemmeno tutte, tuttavia sembrerebbe abbastanza consistente su diversi settori.

L’affondo depressionario più intenso dovrebbe compiersi tra il pomeriggio di venerdì 27, la sera-notte successive è la giornata di sabato 28. In questa fase, nuclei di vorticità abbastanza importanti, dalla Germania, Austria, penetrerebbero verso il Nord Italia, arrecando rovesci e temporali sparsi al Nord, ma più forti sull’alto Adriatico, sul Centro Sud Lombardia e sull’Emilia-Romagna. Stando alle previsioni meteo attuali, i fenomeni potrebbero essere anche violenti tra l’Emilia-Romagna, il basso Veneto, il Sudest Lombardia e la Venezia Giulia, con rischio di allagamenti lampo e possibili dissesti idro-geologici. Rovesci e temporali forti potrebbero raggiungere anche la Toscana centro-settentrionale, nella mattinata di sabato, e poi, nel corso di sabato, le Marche e l’Umbria orientale. Rovesci e temporali sparsi sul resto del Nord, ma decisamente più localizzati. Il sistema depressionario potrebbe non riuscire a scendere più giù in latitudine, quindi, stando sempre alle previsioni attuali, il resto dell’Italia potrebbe vedere tempo migliore in via generale, sebbene con un aumento generale della ventilazione. Le temperature calerebbero ancora un po’, anche sotto media sulle aree centro-settentrionali e appenniniche centrali. Ulteriori dettagli sulla nuova ondata di maltempo per dopo metà settimana, nei nostri quotidiani aggiornamenti.